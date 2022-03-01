Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Банки
Дата публікації

Mastercard заблокувала російським банкам доступ до своєї системи

Mastercard заблокувала російським банкам доступ до своєї системи
Фото: Pixabay

Міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи низки російських банків через військове вторгнення Росії в Україну.

Про це в Telegram повідомляє прес-центр Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

"Внаслідок санкційних розпоряджень ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard", – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку додали, що Mastercard працює з партнерами щодо відправлення в Україну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard.

НБУ вимагав зупинити обслуговування карток, які емітовані банками Росії.

Раніше Нацбанк офіційно звернувся до керівників європейських центральних банків, які постачають готівкову валюту, послів країн Великої Сімки та представників міжнародної системи грошових переказів Western Union з проханням зупинити постачання готівки до російських та білоруських банків.

Автор:
Дмитро Нарожний