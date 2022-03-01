- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
Mastercard заблокувала російським банкам доступ до своєї системи
Міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи низки російських банків через військове вторгнення Росії в Україну.
Про це в Telegram повідомляє прес-центр Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).
"Внаслідок санкційних розпоряджень ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard", – йдеться у повідомленні.
У Держспецзв'язку додали, що Mastercard працює з партнерами щодо відправлення в Україну гуманітарної допомоги.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard.
НБУ вимагав зупинити обслуговування карток, які емітовані банками Росії.
Раніше Нацбанк офіційно звернувся до керівників європейських центральних банків, які постачають готівкову валюту, послів країн Великої Сімки та представників міжнародної системи грошових переказів Western Union з проханням зупинити постачання готівки до російських та білоруських банків.