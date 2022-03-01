Mastercard заблокувала російським банкам доступ до своєї системи

Міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи низки російських банків через військове вторгнення Росії в Україну.

Про це в Telegram повідомляє прес-центр Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

"Внаслідок санкційних розпоряджень ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard", – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку додали, що Mastercard працює з партнерами щодо відправлення в Україну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard.

НБУ вимагав зупинити обслуговування карток, які емітовані банками Росії.