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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 12 жовтня
Станом на 12 жовтня 2026 року в Україні подешевшали огірки та капуста. Ціни на помідори й більшість овочів борщового набору залишилися без змін.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 12 жовтня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|10-13 грн
|+0%
|Цибуля
|14-16 грн
|+0%
|Морква
|14-16 грн
|+0%
|Капуста
|16-18 грн
|-5,56%
|Помідори
|55-65 грн
|+0%
|Огірки
|50-60 грн
|-8,33%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевша капуста по 18,99 грн/кг
Які овочі подешевшали найбільше
Ціни на більшість овочів борщового набору залишаються стабільними: картопля коштує в середньому 12 грн/кг, буряк — 14 грн/кг, цибуля та морква — по 15 грн/кг, а капуста — 17 грн/кг.
Водночас молода українська картопля продається по 50–80 грн/кг. За тиждень її ціна зросла на 200%.
Огірки за тиждень подешевшали більш ніж на 8% — до 50–60 грн/кг. Помідори не змінилися в ціні: у середньому їх продають по 60 грн/кг.
Також подешевшав перець "Геркулес" — майже на 17%, до 45–55 грн/кг. Ціни на цвітну капусту знизилися до 40–50 грн/кг.
Вартість баклажанів, пекінської капусти та броколі залишилася бна попередньому рівні.
Прогноз цін
Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.
Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання.
Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися.
Навесні 2027 року в Україні може виникнути дефіцит цибулі, що призведе до зростання цін. Виробники зменшили площі посівів, урожайність цього сезону впала, а попит на цей український овоч за кордоном зростає.
Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання.