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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 12 жовтня

перець
В Україні подешевшав перець "Геркулес" / Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

Станом на 12 жовтня 2026 року в Україні подешевшали огірки та капуста. Ціни на помідори й більшість овочів борщового набору залишилися без змін.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 12 жовтня наступна:

Овочі Ціна Зміна
Картопля 10-13 грн +0%
Цибуля 14-16 грн +0%
Морква 14-16 грн +0%
Капуста 16-18 грн -5,56%
Помідори 55-65 грн +0%
Огірки 50-60 грн -8,33%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевша картопля
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевша капуста по 18,99 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше  

Ціни на більшість овочів борщового набору залишаються стабільними: картопля коштує в середньому 12 грн/кг, буряк 14 грн/кг, цибуля та морква по 15 грн/кг, а капуста 17 грн/кг.

Водночас молода українська картопля продається по 50–80 грн/кг. За тиждень її ціна зросла на 200%.

Огірки за тиждень подешевшали більш ніж на 8% до 50–60 грн/кг. Помідори не змінилися в ціні: у середньому їх продають по 60 грн/кг.

Також подешевшав перець "Геркулес" майже на 17%, до 45–55 грн/кг. Ціни на цвітну капусту знизилися до 40–50 грн/кг.

Вартість баклажанів, пекінської капусти та броколі залишилася бна попередньому рівні.

Прогноз цін

Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.

Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання. 

Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися. 

Навесні 2027 року в Україні може виникнути дефіцит цибулі, що призведе до зростання цін. Виробники зменшили площі посівів, урожайність цього сезону впала, а попит на цей український овоч за кордоном зростає.

Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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