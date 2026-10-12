Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 12 жовтня

Станом на 12 жовтня 2026 року в Україні подешевшали огірки та капуста. Ціни на помідори й більшість овочів борщового набору залишилися без змін.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 12 жовтня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 10-13 грн +0% Цибуля 14-16 грн +0% Морква 14-16 грн +0% Капуста 16-18 грн -5,56% Помідори 55-65 грн +0% Огірки 50-60 грн -8,33%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевша картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевша капуста по 18,99 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на більшість овочів борщового набору залишаються стабільними: картопля коштує в середньому 12 грн/кг, буряк — 14 грн/кг, цибуля та морква — по 15 грн/кг, а капуста — 17 грн/кг.

Водночас молода українська картопля продається по 50–80 грн/кг. За тиждень її ціна зросла на 200%.

Огірки за тиждень подешевшали більш ніж на 8% — до 50–60 грн/кг. Помідори не змінилися в ціні: у середньому їх продають по 60 грн/кг.

Також подешевшав перець "Геркулес" — майже на 17%, до 45–55 грн/кг. Ціни на цвітну капусту знизилися до 40–50 грн/кг.

Вартість баклажанів, пекінської капусти та броколі залишилася бна попередньому рівні.

Прогноз цін

Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.

Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання.

Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися.

Навесні 2027 року в Україні може виникнути дефіцит цибулі, що призведе до зростання цін. Виробники зменшили площі посівів, урожайність цього сезону впала, а попит на цей український овоч за кордоном зростає.

Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання.