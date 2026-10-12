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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 12 октября

перец
В Украине подешевел перец "Геркулес"/Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

На 12 октября 2026 года в Украине подешевели огурцы и капуста. Цены на помидоры и большинство овощей борщового набора остались без изменений.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 12 октября:

Овощи Цена Смена
Картофель 10-13 грн +0%
Лук 14-16 грн +0%
Морковь 14-16 грн +0%
Капуста 16-18 грн -5,56%
Помидоры 55-65 грн +0%
Огурцы 50-60 грн -8,33%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самый дешевый картофель
Сильпо широкий ассортимент овощей
Novus самая дешевая капуста по 18,99 грн/кг

Какие овощи подешевели больше всего

Цены на большинство овощей борщового набора остаются стабильными: картофель стоит в среднем 12 грн/кг, свекла 14 грн/кг, лук и морковь по 15 грн/кг, а капуста 17 грн/кг.

В то же время молодой украинский картофель продается по 50–80 грн/кг. За неделю его цена выросла на 200%.

Огурцы за неделю подешевели более чем на 8% до 50–60 грн/кг. Помидоры не изменились в цене: в среднем они продаются по 60 грн/кг.

Также подешевел перец "Геркулес" - почти на 17%, до 45-55 грн/кг. Цены на цветную капусту снизились до 40–50 грн/кг.

Стоимость баклажанов, пекинской капусты и брокколи осталась на предыдущем уровне.

Прогноз цен

Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в первой половине октября рынок может испытывать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.

В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка будет постепенно исчезать картофель хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.

Поэтому разница в цене между картофелем сразу после сбора и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.

Весной 2027 года в Украине может возникнуть дефицит лука, что приведет к росту цен. Производители снизили площади посевов, урожайность этого сезона упала, а спрос на этот украинский овощ за рубежом растет.

В общем , ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение огурцов и томатов почвы и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к удорожанию.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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