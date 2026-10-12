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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 12 октября
На 12 октября 2026 года в Украине подешевели огурцы и капуста. Цены на помидоры и большинство овощей борщового набора остались без изменений.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 12 октября:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|10-13 грн
|+0%
|Лук
|14-16 грн
|+0%
|Морковь
|14-16 грн
|+0%
|Капуста
|16-18 грн
|-5,56%
|Помидоры
|55-65 грн
|+0%
|Огурцы
|50-60 грн
|-8,33%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самая дешевая капуста по 18,99 грн/кг
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на большинство овощей борщового набора остаются стабильными: картофель стоит в среднем 12 грн/кг, свекла – 14 грн/кг, лук и морковь – по 15 грн/кг, а капуста – 17 грн/кг.
В то же время молодой украинский картофель продается по 50–80 грн/кг. За неделю его цена выросла на 200%.
Огурцы за неделю подешевели более чем на 8% – до 50–60 грн/кг. Помидоры не изменились в цене: в среднем они продаются по 60 грн/кг.
Также подешевел перец "Геркулес" - почти на 17%, до 45-55 грн/кг. Цены на цветную капусту снизились до 40–50 грн/кг.
Стоимость баклажанов, пекинской капусты и брокколи осталась на предыдущем уровне.
Прогноз цен
Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в первой половине октября рынок может испытывать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.
В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка будет постепенно исчезать картофель хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.
Поэтому разница в цене между картофелем сразу после сбора и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.
Весной 2027 года в Украине может возникнуть дефицит лука, что приведет к росту цен. Производители снизили площади посевов, урожайность этого сезона упала, а спрос на этот украинский овощ за рубежом растет.
В общем , ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение огурцов и томатов почвы и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к удорожанию.