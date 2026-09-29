В Україні очікують дефіцит цибулі навесні 2027 року: якими будуть ціни

Навесні 2027 року в Україні може виникнути дефіцит цибулі та суттєво зрости її вартість. Виробники скоротили площі під культурою, врожайність цього сезону знизилася, а експортний попит на українські овочі зростає.

Про це інформує Dilo з посиланням на колонку міжнародного консультанта із зберігання плодоовочевої продукції Павла Булгакова для AgroTimes.

За його словами, порівняно з минулим роком багато господарств суттєво скоротили площі під цибулею. Деякі великі виробники, які торік закладали у сховища до 17 тис. тонн продукції, цього сезону взагалі відмовилися від її вирощування. Нових виробників з'явилося небагато.

Врожайність цибулі знизилася

Торішній урожай був рекордним, тоді як цього сезону середня врожайність зменшилася приблизно на 20–30 тонн з гектара.

На півдні на посіви вплинули пилові бурі, а в центральних та західних областях — зворотні приморозки й тривалі дощі.

На обсяги продукції, яку можна буде зберегти до весни, також впливають російські атаки на складську інфраструктуру.

Ціни вже значно вищі за торішні

Під час торішнього збору врожаю цибулю продавали по 2–2,5 грн/кг. Цього сезону продукції дешевше 10 грн/кг, за словами Булгакова, вже практично немає.

На півдні ціни зросли з 8 грн/кг до 10–11 грн/кг, а в окремі періоди доходили до 14 грн/кг. На заході середня оптова ціна сягала 18–20 грн/кг.

Нинішнє зниження вартості експерт називає тимчасовим: виробники продають продукцію безпосередньо з поля під час активного збору врожаю.

Додатковий тиск на внутрішню пропозицію створює експорт. За словами Булгакова, українську цибулю, картоплю та інші овочі вже активно постачають до Молдови, Румунії та Болгарії.

Тому після завершення сезону збору та скорочення запасів у сховищах пропозиція може суттєво зменшитися, що створює ризик дефіциту та нового зростання цін навесні.

Нагадаємо, наприкінці вересня цибуля в Україні подешевшала приблизно на 10% — до 12–18 грн/кг через збільшення пропозиції під час збирання пізніх сортів. Водночас вона залишалася в середньому на 35% дорожчою, ніж роком раніше.