Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 14 вересня

Станом на 14 вересня 2026 року в Україні помітно подешевшали огірки, тоді як ціни на помідори, навпаки, пішли вгору. Водночас вартість базових овочів борщового набору залишилася на колишньому рівні.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 14 вересня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 11-13 грн +0% Цибуля 14-16 грн +0% Морква 12-15 грн +0% Капуста 18-22 грн +0% Помідори 35-45 грн +14,29% Огірки 40-50 грн -18,18%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевша картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевша капуста по 20,99 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на більшість овочів борщового набору залишаються стабільними: картопля коштує в середньому 12 грн/кг, морква — 14 грн/кг, капуста — 20 грн/кг, буряк — 15 грн/кг.

Огірки порівняно з минулим тижнем подешевшали майже на 19% — до 40–50 грн/кг. Натомість помідори подорожчали на 20% — у середньому до 40 грн/кг.

Серед інших овочів найбільше за останній час додала у ціні пекінська капуста, яка подорожчала на 25% і тепер коштує 55 гривень за кілограм. Також подорожчали цвітна капуста (+4,65%) та броколі (+20%) — до 47 і 90 грн/кг відповідно.

Ціни на кабачки та баклажани також зросли: за кілограм кабачків просять від 33 до 37 гривень, а баклажани коштують у межах від 43 до 47 гривень за кілограм.

Водночас перець "Білозірка" подешевшав на 12,5% — до 25–45 грн/кг. Ціна на цукіні та червоний перець не змінилася.

Прогноз цін

Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у вересні — першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.

Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання.

Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися.

Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання.