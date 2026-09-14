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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 14 сентября
По состоянию на 14 сентября 2026 года в Украине заметно подешевели огурцы, тогда как цены на помидоры, наоборот, пошли вверх. В то же время, стоимость базовых овощей борщового набора осталась на прежнем уровне.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 14 сентября:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|11-13 грн
|+0%
|Лук
|14-16 грн
|+0%
|Морковь
|12-15 грн
|+0%
|Капуста
|18-22 грн
|+0%
|Помидоры
|35-45 грн
|+14,29%
|Огурцы
|40-50 грн
|-18,18%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самая дешевая капуста по 20,99 грн/кг
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на большинство овощей борщового набора остаются стабильными: картофель стоит в среднем 12 грн/кг, морковь – 14 грн/кг, капуста – 20 грн/кг, свекла – 15 грн/кг.
Огурцы по сравнению с прошлой неделей подешевели почти на 19% - до 40-50 грн/кг. Помидоры же подорожали на 20% — в среднем до 40 грн/кг.
Среди других овощей больше всего за последнее время прибавила в цене пекинская капуста, которая подорожала на 25% и теперь стоит 55 гривен за килограмм. Также подорожали цветная капуста (+4,65%) и брокколи (+20%) – до 47 и 90 грн/кг соответственно.
Цены на кабачки и баклажаны также выросли: за килограмм кабачков просят от 33 до 37 гривен, а баклажаны стоят от 43 до 47 гривен за килограмм.
В то же время, перец "Белозерка" подешевел на 12,5% — до 25–45 грн/кг. Цена на цуккини и красный перец не изменилась.
Прогноз цен
Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в сентябре — первой половине октября рынок может ощущать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.
В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка будет постепенно исчезать картофель хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.
Поэтому разница в цене между картофелем сразу после сбора и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.
В общем , ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение огурцов и томатов почвы и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к удорожанию.