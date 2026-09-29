Дизель у Великій Британії побив ціновий рекорд: скільки коштує літр

Ціна дизельного пального у Великій Британії вперше перевищила попередній рекорд 2022 року та досягла 1,99 фунтів стерлінгів за літр (приблизно 118,37 грн/л), а заправка середнього сімейного автомобіля водіям тепер обійдеться у майже £110 (6 542,92 грн).

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Чому дорожчає дизель

Як зазначають аналітики, зростання цін на дизель пов'язане зі скороченням світових потужностей з переробки нафти та перебоями з постачанням на тлі конфліктів на Близькому Сході та війни в Україні.

Крім того, ціни додатково зросли після заяви президента США Дональда Трампа про можливу заборони на експорт дизеля зі США. Для Великої Британії це важливо, оскільки країна імпортує для внутрішнього ринку майже 55% дизельного пального.

У 2025 році близько 40% імпорту нафтопродуктів Великої Британії припадало на дизель, з яких 31% забезпечували поставки із США.

Власних потужностей не вистачає: зараз у країні працюють чотири нафтопереробні заводи із сукупною потужністю 1 мільйон барелів на день, тоді як у 2024 році на шести заводах цей показник становив 1,27 мільйона барелів на день.

Подорожчання дизеля впливає не лише на витрати водіїв. Паливо широко використовують у транспорті, промисловості та сільському господарстві, тому його ціна може збільшувати витрати на перевезення та виробництво товарів.

Дорожче паливо посилює інфляцію, яка у серпні досягла п'ятимісячного максимуму. Попри це, дизель у Великій Британії залишається дешевшим, ніж у деяких інших європейських країнах: за даними автомобільної організації RAC, за рівнем цін на дизель Британія посіла сьоме місце серед 15 країн, поступившись, зокрема, Німеччині, Франції та Італії.

Ситуація в Україні

Наразі, поки світові котирування нафти коливаються на тлі чуток про можливе перемир'я між США та Іраном, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Головна турбулентність чекає на ринок у жовтні, коли на вартість пального в Україні тиснутимуть два протилежні чинники — прагнення Дональда Трампа збити ціни перед виборами та намагання Тегерана цьому завадити.

Нагадаємо, 28 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже серйозно" розглядає введення заборони на експорт американського дизелю, аби зупинити зростання цін усередині країни.