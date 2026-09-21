Паливна криза в США: ціни на дизель сягнули історичного максимуму

Роздрібні ціни на дизельне паливо в США вперше в історії перевищили позначку в 6,50 долара за галон, встановивши новий антирекорд. За даними Американської автомобільної асоціації, загальнонаціональний середній показник досяг 6,505 долара.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Особливо швидкими темпи зростання виявилися у вересні, коли ціни збільшилися більш ніж на 87 центів із початку місяця, оновлюючись практично щодня та перевершивши попередній піковий показник 2022 року.

Глобальні чинники дефіциту палива

Скорочення світових постачань дизеля пов'язане з війною між США та Іраном, через що транзит енергоносіїв через Ормузьку протоку залишається обмеженим.

Водночас постачання сирої нафти з регіону ще не повернулися до довоєнних обсягів, що обмежує роботу нафтопереробних підприємств у всьому світі.

Ситуацію ускладнюють обмеження на експорт палива з Росії, яка може продовжити заборону через систематичні удари українських безпілотників по переробних заводах. Зокрема, нещодавньої атаки зазнав Московський нафтопереробний завод під час наймасштабнішого нічного обстрілу року.

Вплив на економіку та політику

Хоча більшість американських водіїв не використовують дизель для легкових авто, цим паливом заправляють вантажівки, сільгосптехніку, поїзди, генератори та системи опалення, що б'є по всій економіці.

На тлі наближення проміжних виборів стрімке подорожчання може вдарити по позиціях Республіканської партії президента Дональда Трампа у сільськогосподарських та північних штатах.

Попри це, аналітики Інституту прогресу зазначають, що з поправкою на інфляцію поточні ціни все ще нижчі за історичні максимуми 2022 року.

Нагадаємо, на початку вересня роздрібні ціни на дизельне пальне в США сягнули найвищого рівня з середини 2022 року, перевищивши пікові показники початку війни з Іраном.