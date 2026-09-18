Промислове виробництво у США несподівано пішло на спад: що стало причиною

У серпні обсяги промислового виробництва у США несподівано знизилися вперше за весь поточний рік. Згідно з оприлюдненими Федеральною резервною системою даними, фабричне виробництво скоротилося на 0,3%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Загальний обсяг промисловості, що охоплює шахти та комунальні підприємства, залишився на попередньому рівні.

Ситуацію врятувало комунальне виробництво, яке зросло на 1,8% через підвищений попит на електроенергію, тоді як гірничодобувна галузь продемонструвала лише незначне збільшення показників.

Причини гальмування

Серпневий спад позначив паузу в стабільному зростанні американської промисловості, яке раніше трималося на міцному споживчому попиті та масштабних капітальних витратах.

Проте зараз виробники змушені боротися зі здорожчанням нафти й інших матеріалів, а також стикатися з новими перебоями в ланцюгах постачання, спричиненими війнами на Близькому Сході та в Україні.

Статистика ФРС зафіксувала падіння випуску бізнес-обладнання на 0,5%, а оборонної та космічної продукції — на 1,2%. Крім того, скоротилися обсяги виробництва будівельних матеріалів, побутової електроніки та автомобілів.

Скорочення потужностей

На тлі загального охолодження ринку використання виробничих потужностей на американських заводах впало до п'ятимісячного мінімуму, сягнувши 75,7%. Загальний коефіцієнт використання потужностей у промисловості в цілому залишився незмінним.

Серед окремих галузевих груп мінусові результати показали виробники комп'ютерної та електронної продукції, меблів і первинних металів.

Водночас деякі сегменти, зокрема машинобудування, а також виробництво одягу й текстилю, зуміли продемонструвати зростання за підсумками місяця.

Нагадаємо, на початку вересня роздрібні ціни на дизельне пальне в США сягнули найвищого рівня з середини 2022 року, перевищивши пікові показники початку війни з Іраном.