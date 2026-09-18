Промышленное производство в США неожиданно пошло на убыль: что стало причиной

В августе объемы промышленного производства в США неожиданно снизились впервые за текущий год. Согласно обнародованным Федеральной резервной системе данным, фабричное производство сократилось на 0,3%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Общий объем промышленности, охватывающий шахты и коммунальные предприятия, остался на прежнем уровне.

Ситуацию спасло коммунальное производство, выросшее на 1,8% из-за повышенного спроса на электроэнергию, в то время как горнодобывающая отрасль продемонстрировала лишь незначительное увеличение показателей.

Причины торможения

Августовский спад обозначил паузу в стабильном росте американской промышленности, ранее державшейся на крепком потребительском спросе и масштабных капитальных затратах.

Однако сейчас производители вынуждены бороться с удорожанием нефти и других материалов, а также сталкиваться с новыми перебоями в цепях поставок, вызванных войнами на Ближнем Востоке и Украине.

Статистика ФРС зафиксировала падение выпуска бизнес-оборудования на 0,5%, а оборонной и космической продукции – на 1,2%. Кроме того, сократились объемы производства строительных материалов, бытовой электроники и автомобилей.

Сокращение мощностей

На фоне общего охлаждения рынка использование производственных мощностей на американских заводах упало до пятимесячного минимума, достигнув 75,7%. Общий коэффициент использования мощностей в индустрии в целом остался постоянным.

Среди отдельных отраслевых групп минусовые результаты показали производители компьютерной и электронной продукции, мебели и первичных металлов.

В то же время, некоторые сегменты, в частности машиностроение, а также производство одежды и текстиля, сумели продемонстрировать рост по итогам месяца.

Напомним, в начале сентября розничные цены на дизельное топливо в США достигли самого высокого уровня с середины 2022 года, превысив пиковые показатели начала войны с Ираном.