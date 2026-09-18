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Промышленное производство в США неожиданно пошло на убыль: что стало причиной
В августе объемы промышленного производства в США неожиданно снизились впервые за текущий год. Согласно обнародованным Федеральной резервной системе данным, фабричное производство сократилось на 0,3%.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.
Общий объем промышленности, охватывающий шахты и коммунальные предприятия, остался на прежнем уровне.
Ситуацию спасло коммунальное производство, выросшее на 1,8% из-за повышенного спроса на электроэнергию, в то время как горнодобывающая отрасль продемонстрировала лишь незначительное увеличение показателей.
Причины торможения
Августовский спад обозначил паузу в стабильном росте американской промышленности, ранее державшейся на крепком потребительском спросе и масштабных капитальных затратах.
Однако сейчас производители вынуждены бороться с удорожанием нефти и других материалов, а также сталкиваться с новыми перебоями в цепях поставок, вызванных войнами на Ближнем Востоке и Украине.
Статистика ФРС зафиксировала падение выпуска бизнес-оборудования на 0,5%, а оборонной и космической продукции – на 1,2%. Кроме того, сократились объемы производства строительных материалов, бытовой электроники и автомобилей.
Сокращение мощностей
На фоне общего охлаждения рынка использование производственных мощностей на американских заводах упало до пятимесячного минимума, достигнув 75,7%. Общий коэффициент использования мощностей в индустрии в целом остался постоянным.
Среди отдельных отраслевых групп минусовые результаты показали производители компьютерной и электронной продукции, мебели и первичных металлов.
В то же время, некоторые сегменты, в частности машиностроение, а также производство одежды и текстиля, сумели продемонстрировать рост по итогам месяца.
Напомним, в начале сентября розничные цены на дизельное топливо в США достигли самого высокого уровня с середины 2022 года, превысив пиковые показатели начала войны с Ираном.