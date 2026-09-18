UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

51,95

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Промышленное производство в США неожиданно пошло на убыль: что стало причиной

рабочий
Американская промышленность тормозит / Depositphotos

В августе объемы промышленного производства в США неожиданно снизились впервые за текущий год. Согласно обнародованным Федеральной резервной системе данным, фабричное производство сократилось на 0,3%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Общий объем промышленности, охватывающий шахты и коммунальные предприятия, остался на прежнем уровне.

Ситуацию спасло коммунальное производство, выросшее на 1,8% из-за повышенного спроса на электроэнергию, в то время как горнодобывающая отрасль продемонстрировала лишь незначительное увеличение показателей.

Причины торможения

Августовский спад обозначил паузу в стабильном росте американской промышленности, ранее державшейся на крепком потребительском спросе и масштабных капитальных затратах.

Однако сейчас производители вынуждены бороться с удорожанием нефти и других материалов, а также сталкиваться с новыми перебоями в цепях поставок, вызванных войнами на Ближнем Востоке и Украине.

Статистика ФРС зафиксировала падение выпуска бизнес-оборудования на 0,5%, а оборонной и космической продукции – на 1,2%. Кроме того, сократились объемы производства строительных материалов, бытовой электроники и автомобилей.

Сокращение мощностей

На фоне общего охлаждения рынка использование производственных мощностей на американских заводах упало до пятимесячного минимума, достигнув 75,7%. Общий коэффициент использования мощностей в индустрии в целом остался постоянным.

Среди отдельных отраслевых групп минусовые результаты показали производители компьютерной и электронной продукции, мебели и первичных металлов.

В то же время, некоторые сегменты, в частности машиностроение, а также производство одежды и текстиля, сумели продемонстрировать рост по итогам месяца.

Напомним, в начале сентября розничные цены на дизельное топливо в США достигли самого высокого уровня с середины 2022 года, превысив пиковые показатели начала войны с Ираном.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности