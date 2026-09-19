UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Компании, строящей метро на Виноградаре, задолжали около 15 млрд грн

метро на Виноградарь
Автостраде задолжали 15 млрд грн за выполненные работы

Компании Autostrada, которая строит метро на Виноградаре в Киеве и реализует ряд крупных инфраструктурных проектов, задолжали около 15 млрд грн за уже выполненные работы. Из-за остановки финансирования компания планирует до конца сентября перейти к сворачиванию производственных цепей и консервации объектов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на комментарий основателя группы компаний Autostrada Максима Шкиля агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, из общей суммы задолженности 6,5 млрд грн уже находятся в казначействе, однако около недели соответствующие платежи не производятся.

Школь утверждает, что остановились капитальные расходы как государственного, так и местного бюджета. Поэтому бизнес вынужден оперативно пересматривать планы работы.

На объектах "Автострады" работы продлятся до конца сентября, однако фактически компания уже готовится сворачивать производственные процессы и консервировать строительство.

Среди проделанных, но не оплаченных работ Шкиль назвал ремонты основных автомобильных магистралей. По его словам, в этом году компания за свой счет выполнила около 40% общеукраинского объема таких работ.

Задолженность также включает работы на прифронтовых дорогах, защиту объектов энергетики и строительство водопровода "Запорожье – Томаковка – Марганец", который после разрушения Каховской ГЭС обеспечил водой более 1 млн жителей Днепропетровской области.

В компании рассчитывали, что часть этих расходов государство компенсирует после пополнения резервного фонда.

Что будет с метро на Виноградарь

Финансирование строительства метро на Виноградаре в Киеве в этом году уже сократили: по словам Шкиля, бюджет проекта уменьшили с 10 млрд грн до 1,6 млрд грн.

Несмотря на это, компания заявляет, что сейчас двигается по скорректированному графику.

Среди других киевских объектов Autostrada планировала завершить работы на Харьковском шоссе до 1 декабря, на площади Европейского Союза возле будущей станции метро "Варшавская" - до 15 декабря, а транспортная развязка возле станции метро "Черниговская" - до 28 декабря.

Дальнейшее выполнение этих и других инфраструктурных проектов будет зависеть от возобновления финансирования.

Шкиль заявил, что компания рассчитывает на возобновление платежей по крайней мере по ключевым проектам и погашение накопленных долгов.

Напомним, 10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности