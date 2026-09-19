Компании, строящей метро на Виноградаре, задолжали около 15 млрд грн

Компании Autostrada, которая строит метро на Виноградаре в Киеве и реализует ряд крупных инфраструктурных проектов, задолжали около 15 млрд грн за уже выполненные работы. Из-за остановки финансирования компания планирует до конца сентября перейти к сворачиванию производственных цепей и консервации объектов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на комментарий основателя группы компаний Autostrada Максима Шкиля агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, из общей суммы задолженности 6,5 млрд грн уже находятся в казначействе, однако около недели соответствующие платежи не производятся.

Школь утверждает, что остановились капитальные расходы как государственного, так и местного бюджета. Поэтому бизнес вынужден оперативно пересматривать планы работы.

На объектах "Автострады" работы продлятся до конца сентября, однако фактически компания уже готовится сворачивать производственные процессы и консервировать строительство.

Среди проделанных, но не оплаченных работ Шкиль назвал ремонты основных автомобильных магистралей. По его словам, в этом году компания за свой счет выполнила около 40% общеукраинского объема таких работ.

Задолженность также включает работы на прифронтовых дорогах, защиту объектов энергетики и строительство водопровода "Запорожье – Томаковка – Марганец", который после разрушения Каховской ГЭС обеспечил водой более 1 млн жителей Днепропетровской области.

В компании рассчитывали, что часть этих расходов государство компенсирует после пополнения резервного фонда.

Что будет с метро на Виноградарь

Финансирование строительства метро на Виноградаре в Киеве в этом году уже сократили: по словам Шкиля, бюджет проекта уменьшили с 10 млрд грн до 1,6 млрд грн.

Несмотря на это, компания заявляет, что сейчас двигается по скорректированному графику.

Среди других киевских объектов Autostrada планировала завершить работы на Харьковском шоссе до 1 декабря, на площади Европейского Союза возле будущей станции метро "Варшавская" - до 15 декабря, а транспортная развязка возле станции метро "Черниговская" - до 28 декабря.

Дальнейшее выполнение этих и других инфраструктурных проектов будет зависеть от возобновления финансирования.

Шкиль заявил, что компания рассчитывает на возобновление платежей по крайней мере по ключевым проектам и погашение накопленных долгов.

Напомним, 10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .