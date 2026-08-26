100 новых самосвалов: "Автострада" обновила парк техники на миллиард гривен (ФОТО)

Группа компаний "Автострада" приобрела 100 новых самосвалов Mercedes-Benz Arocs за 1 млрд грн. Технику планируется использовать на строительстве и восстановлении инфраструктурных объектов в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил СЕО и основатель группы "Автострада" Максим Шкиль.

Он отметил, что это – одна из крупнейших инвестиций компании в обновление собственного автопарка с начала полномасштабной войны.

Все 100 автомобилей получили полное страховое покрытие. Соглашением предусмотрено застрахование КАСКО, гражданскую ответственность и дополнительную защиту от военных рисков.

По словам Шкиля, всего с начала вторжения "Автострада" направила более 10 млрд грн в технику, оборудование и производственные мощности.

Где будет работать техника

Самосвалы уже отправили на строительные площадки в разных регионах Украины. Их задействуют в следующих направлениях:

строительство защитных сооружений на объектах энергетики;

строительство магистральных водопроводов;

эксплуатационное содержание и восстановление дорог и мостов;

строительство других объектов критической инфраструктуры

Технические характеристики

Модель Mercedes - Benz Arocs рассчитана на высокие нагрузки и ежедневную работу. Грузовики оснащены двигателями OM 471 мощностью 421 л. с., имеют колесную формулу 8×4 и кузова MEILLER Halfpipe . Эта конфигурация обеспечивает работу в сложных дорожных и производственных условиях.

Закупка позволяет компании увеличить свои производственные мощности, обеспечить технологическую независимость и ускорить выполнение инфраструктурных проектов.

Напомним, в марте "Автострада" приступила к строительству нового водопровода для города с водозабором на Южном Буге возле Новой Одессы.