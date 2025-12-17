В Киеве идет строительство метро на Виноградарь: работы проводятся сразу на шести площадках (ФОТО)

В столице продолжается строительство метро на Виноградаре. Пока работы по расширению киевской подземки продолжаются сразу на шести строительных площадках. Подрядчик работает в режиме 24/7, делая паузы только на время комендантского часа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что уже сделано?

По его словам, в настоящее время строительство прошло несколько важных этапов:

уже построили правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца";

возведена часть вентиляционных узлов;

переведены сети.

В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградаре составляет 3,7 км.

Работы проходят в сложных гидрогеологических условиях и наличия разветвленной сети коммуникаций на разных глубинах залегания, плотной городской застройке.

Уникальная технология: два этажа под землей

Главная техническая "изюминка" проекта - строительство двухъярусных монолитных тоннелей между станциями "Мостицкая" и "Варшавская". Это уникальная двухуровневая конструкция, которая раньше не использовалась в Украине. Несмотря на сложные гидрогеологические условия и плотную застройку, строители уже устроили около трети этих сложных сооружений.

Завершение основных конструкций станции "Мостицкая" запланировано на 2026 год.

"Метро на Виноградарь улучшит транспортное обслуживание жителей Подольского района и города в целом. Обеспечит быстрое и удобное сообщение с центром и другими районами столицы", - отметил Кличко.

