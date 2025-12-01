Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы: где будут курсировать и как выглядят (ФОТО)

трамвай
В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы / КГГА

Киев продолжает обновление подвижного состава общественного транспорта. 1 декабря на столичные маршруты вышли новые трамваи и автобусы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, 2 новых трамвая уже курсируют на маршруте № 27, соединяющем Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы столицы. Еще 2 проходят техническую проверку перед выходом на линию.

Кличко рассказал, что трамваи поставило ООО "Татра-юг" в рамках договоров с КП "Киевпасстранс". Их приобрели на средства города. Мэр подчеркнул, что до конца этого года Киев в общей сложности получит 8 современных трамваев.

Также в столицу прибыла вторая партия - еще 20 новых автобусов от турецкой компании "Anadolu Isuzu". Они уже вышли на маршруты: №20, 25, 31, 111, 112 и №114. Кличко уточнил, что в ближайшее время город получит всего 85 таких автобусов (40 уже поступили).

Как выглядит новый общественный транспорт

Мэр столицы отметил, что новые трамваи и автобусы имеют 100% низкий пол, оснащены внутренними и внешними камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и отопления.

Фото 2 — В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы: где будут курсировать и как выглядят (ФОТО)
Фото 3 — В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы: где будут курсировать и как выглядят (ФОТО)
Фото 4 — В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы: где будут курсировать и как выглядят (ФОТО)
Фото 5 — В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы: где будут курсировать и как выглядят (ФОТО)
Фото 6 — В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы: где будут курсировать и как выглядят (ФОТО)
Фото 7 — В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы: где будут курсировать и как выглядят (ФОТО)
Фото 8 — В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы: где будут курсировать и как выглядят (ФОТО)
Фото 9 — В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы: где будут курсировать и как выглядят (ФОТО)

В салоне установлено энергосберегающее LED освещение. Для маломобильных групп населения есть пандус, информационное табло, система оповещения остановок.

Заметим, вопрос стоимости общественного транспорта остается актуальным для миллионов киевлян, ежедневно пользующихся метро, автобусами и троллейбусами. Редакция Delo.ua выяснила текущие тарифы и проанализировала реальную возможность их изменения до конца 2025 года.

Автор:
Светлана Манько