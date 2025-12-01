В Киеве на маршруты вышли новые трамваи и автобусы: где будут курсировать и как выглядят (ФОТО)

Киев продолжает обновление подвижного состава общественного транспорта. 1 декабря на столичные маршруты вышли новые трамваи и автобусы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, 2 новых трамвая уже курсируют на маршруте № 27, соединяющем Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы столицы. Еще 2 проходят техническую проверку перед выходом на линию.

Кличко рассказал, что трамваи поставило ООО "Татра-юг" в рамках договоров с КП "Киевпасстранс". Их приобрели на средства города. Мэр подчеркнул, что до конца этого года Киев в общей сложности получит 8 современных трамваев.

Также в столицу прибыла вторая партия - еще 20 новых автобусов от турецкой компании "Anadolu Isuzu". Они уже вышли на маршруты: №20, 25, 31, 111, 112 и №114. Кличко уточнил, что в ближайшее время город получит всего 85 таких автобусов (40 уже поступили).

Как выглядит новый общественный транспорт

Мэр столицы отметил, что новые трамваи и автобусы имеют 100% низкий пол, оснащены внутренними и внешними камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и отопления.

В салоне установлено энергосберегающее LED освещение. Для маломобильных групп населения есть пандус, информационное табло, система оповещения остановок.

Заметим, вопрос стоимости общественного транспорта остается актуальным для миллионов киевлян, ежедневно пользующихся метро, автобусами и троллейбусами. Редакция Delo.ua выяснила текущие тарифы и проанализировала реальную возможность их изменения до конца 2025 года.