Почему трамваи "Электрон" перестали ездить в Киеве: что говорит производитель

Львовский завод "Электронтранс" отреагировал на публикации о том, что более недели трамваи "Электрон" не выходят на маршруты общественного транспорта в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное разъяснение предприятия.

Отмечается, что в соцсети появилось сообщение, что более недели трамваи "Электрон" не выходят на маршруты столицы и комментарии, ставящие под сомнение качество подвижного состава.

Так, издание Информатор UA сообщило, что в Киеве не осталось ни одного рабочего трамвая "Электрон" и сотрудничество с львовским производителем якобы разорвано из-за ненадежности рельсового транспорта.

Поэтому завод "Электронтранс" считает необходимым предоставить публичное объяснение причин простоев и объективного состояния взаимодействия с КП "Киевпасстранс".

Производитель утверждает, что на сегодня в Киеве эксплуатируется 11 трамваев производства "Электронтранс", из которых:

5 единиц были введены в эксплуатацию в 2016-2017 годах;

5 – в 2018 году;

один – в 2021 году.

Сообщается, что в течение двухлетнего гарантийного срока специалисты завода производили полное сервисное обслуживание трамваев. После завершения гарантии техническое обслуживание перешло на баланс КП "Киевпасстранс", которое не заключило соглашение с производителем о дальнейшем сотрудничестве по ремонту.

"Учитывая сложность обслуживания современных низкопольных трамваев, завод неоднократно предлагал заключить договор на техническое обслуживание или инженерное сопровождение. Такое решение позволило обеспечить плановый и надежный выпуск вагонов на линию. Однако соответствующих соглашений подписано не было", - сообщили в "Электротрансе".

По данным производителя, на сегодняшний день большинство вагонов нуждаются в среднем ремонте, который следует проводить каждые 100 тыс. км пробега. В то же время КП "Киевпасстранс" не обращалось к производителю по этому поводу.

"Также коммунальное предприятие не обеспечивало плановую закупку запчастей и расходных материалов, что делало невозможным своевременное обслуживание", - добавили в "Электротрансе".

Также производитель отметил значительные задержки с оплатой за запчасти в 2020-2021 годах.

"В 2021-2022 годах КП "Киевпасстранс" четыре раза объявляло тендеры на закупку запчастей к трамваям "Электрон" на сумму 3,9 млн грн с НДС. Все они не состоялись. Фактически процесс закупок начался лишь в конце 2023 года. Как следствие — ремонтные работы в трамвае - ремонтные работы в трамвае" "Электротранс".

Производитель утверждает, что в настоящее время большинство трамваев простаивают по несложным причинам: у трех – необходима замена расходников на пантографах, у других – поврежденное стекло двери, неисправности в проводке, или требуется долив тормозной жидкости.

"Но эти работы не выполняются, что создает ложное впечатление о якобы проблемном качестве самих трамваев", - отметили в "Электротрансе", отвергнув обвинения в ненадежности трамваев.

