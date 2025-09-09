Кличко рассказал, что будет с ценами на проезд в общественном транспорте в Киеве

Несмотря на то, что общественный транспорт в Киеве дотационный, город ищет возможности, чтобы не повышать цен на проезд, хотя во многих крупных городах Украины это уже сделали.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, разница в существующем и экономически обоснованном тарифе составляет 11 млрд в год.

"Это - средства, из бюджета Киева. А в условиях, когда в столице забрали 8 млрд на Укрзализныцю " - на запланированную дотацию средств столицы не будет хватать. И, добавлю, перевозка льготников бесплатно – это еще миллиард из бюджета города. Эти средства нам не компенсирует государство, хотя должно", - подчеркнул Кличко.

Он объяснил, что именно поэтому Департамент финансов, проанализировав расходы с таким минусом из бюджета, предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов.

Кличко заверил, что сейчас столичные власти делают все возможное, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации.

"Центральные же власти сделали все, чтобы забрать у города возможность удерживать тариф на проезд в общественном транспорте. А мы теперь ищем возможности, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и сохранить существующие тарифы", - подчеркнул мэр столицы.

Он пообещал, что до конца войны повышения цен на проезд в городском транспорте не будет.

Стоимость проезда в столичном метрополитене, троллейбусе, трамвае, автобусе составляет 8 грн.

При этом себестоимость проезда в столичном метрополитене в 2024 году составила 36,90 грн. для одного пассажира.

Напомним, с 1 июля 2025 года изменилась стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте. Обычная синяя транспортная карта обойдется в 96 гривен, а пластиковая ученическая – 120 гривен.