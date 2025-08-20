Рада внесла изменения в госбюджет на свыше 40 млрд гривен: у Киева забрали 8 миллиардов

20 августа Верховная Рада приняла изменения в бюджет 2025 года, увеличив преимущественно невоенные расходы на 40,3 млрд. грн. Больше всего средств выделили резервному фонду госбюджета и питание школьников — 25,5 млрд и 4,6 млрд гривен соответственно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение глав и Комитета по вопросам бюджета в ВР Роксоланы Подласой.

По ее словам, дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других не военных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправление зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн). За изменения в бюджет проголосовали 229 народных избранников.

"Дополнительные средства направим на приоритетные невоенные направления - лекарства для онкобольных и пациентов с тяжелыми заболеваниями, питание школьников 1-4 классов во всех областях и учащихся 5-11 классов в прифронтовых территориях, развитие военных лицеев, поддержку производителей defense tech, помощь ветеранам и помощь ветеранам и жилье для ВПЛ", — отметила глава правительства Юлия Свириденко.



Какие расходы увеличили?

Среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы (неисчерпаемый перечень):

25,5 млрд грн . для пополнения резервного фонда госбюджета (непредсказуемые военные и гуманитарные расходы), из них 8 млрд грн могут быть направлены для поддержки " Укрзализныци ";



пополнения резервного фонда госбюджета (непредсказуемые военные и гуманитарные расходы), из них 8 млрд грн могут быть направлены для поддержки Укрзализныци 4,6 млрд грн – на питание учащихся начальных классов во всех областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях;

4,3 млрд грн - для Минцифры, из которых 1,4 млрд грн на новый в программе для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях и 2,8 млрд грн – на гранты на развитие производства в сфере defensetech ;

для Минцифры, из которых 1,4 млрд грн новый для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях defensetech 3,2 млрд грн - на закупку лекарственных средств для лечения на средства государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и т.п.;

1,5 млрд грн - на субвенции местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей;

1,2 млрд грн - в поддержку ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке)).

Отдельно для поддержки ВПЛ 1 млрд грн перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений.

Напомним, с января по июль 2025 г. общие кассовые расходы из государственного бюджета Украины достигли 2,2 трлн грн. Это на 20,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Только в июле было израсходовано 295,8 млрд грн. Больше денег государство тратит на сектор безопасности и обороны — 62,5% от общей суммы расходов.