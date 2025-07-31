- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В июле в общий фонд госбюджета поступило почти 163 млрд грн
В июле 2025 года поступления в общий фонд государственного бюджета Украины составили 162,9 млрд. грн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Основную часть платежей обеспечила Государственная налоговая служба - 88,9 млрд грн, в том числе:
- 32,0 млрд грн составил налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 26,9 млрд грн - налог на добавленную стоимость (общая сумма сборов 42,2 млрд грн, из которых 15,3 млрд грн возмещено плательщикам);
- 15,8 млрд грн – акцизный налог;
- 4,9 млрд грн - дивиденды от госпредприятий;
- 4,8 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
- 3,5 млрд грн – рентная плата.
В то же время поступления от Государственной таможенной службы составили 65,0 млрд. грн.
В июле 2025 года, по оперативным данным, бюджеты всех уровней получили 224,9 млрд грн налогов, сборов и других обязательных платежей в общий и специальный фонды. Дополнительно в пенсионный и социальные фонды поступило 49,8 млрд грн единого социального взноса.
В Минфине поблагодарили налогоплательщиков за стабильное наполнение бюджета и вклад в поддержку Вооруженных Сил и финансовую устойчивость страны в условиях войны.
Добавим, в июне 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 241,2 млрд гривен. Наибольшие поступления обеспечили дивиденды от госпредприятий (49,7 млрд. грн.), налог на добавленную стоимость с импортируемых товаров (43,5 млрд. грн.), а также налог на доходы физических лиц и военный сбор (30,1 млрд. грн.).