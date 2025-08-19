За семь месяцев расходы госбюджета Украины выросли до 2,2 трлн грн: на что больше всего потратили средств

За период с января по июль 2025 общие кассовые расходы из государственного бюджета Украины достигли 2,2 трлн грн. Это на 20,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Только в июле было израсходовано 295,8 млрд грн. Больше денег государство тратит на сектор безопасности и обороны — 62,5% от общей суммы расходов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Согласно данным Государственной казначейской службы от 15 августа, наибольшая часть расходов – 62,5% (или 1,4 трлн грн) – была направлена на безопасность и оборону. Это свидетельствует о приоритетном финансировании сектора обороны.

Структура расходов по экономической классификации выглядит так:

оплата труда с начислениями - 860,6 млрд грн. Расходы выросли на 21,6% по сравнению с прошлым годом. Это составляет 39,6% от общей суммы;

- 860,6 млрд грн. Расходы выросли на 21,6% по сравнению с прошлым годом. Это составляет 39,6% от общей суммы; социальное обеспечение (пенсии, пособия, стипендии) - 355,2 млрд грн. Эта сумма выросла на 8,1% и составляет 16,4% всех расходов;

(пенсии, пособия, стипендии) - 355,2 млрд грн. Эта сумма выросла на 8,1% и составляет 16,4% всех расходов; оплата товаров и услуг - 297,1 млрд грн. Денежные средства были использованы для поддержки ВСУ, закупки вооружения и техники, а также финансирования программы медицинских гарантий;

- 297,1 млрд грн. Денежные средства были использованы для поддержки ВСУ, закупки вооружения и техники, а также финансирования программы медицинских гарантий; субсидии и трансферты предприятиям - 281,6 млрд грн. Средства ушли на нужды ВСУ и Фонда развития предпринимательства;

- 281,6 млрд грн. Средства ушли на нужды ВСУ и Фонда развития предпринимательства; обслуживание государственного долга - 198,5 млрд грн. Эта статья расходов выросла на 28,1% по сравнению с прошлым годом; трансферты местным бюджетам - 112,7 млрд грн. Эти издержки увеличились на 7,4%.

Напомним, с январь-май 2025 года общие расходы государственного бюджета Украины уже достигли 1,5 триллиона гривен, что на более чем 280 миллиардов больше, чем в прошлом. Только в мае расходы составили 352,8 миллиарда гривен.