Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За семь месяцев расходы госбюджета Украины выросли до 2,2 трлн грн: на что больше всего потратили средств

гривны
Больше денег государство тратит на сектор безопасности и обороны. / Depositphotos

За период с января по июль 2025 общие кассовые расходы из государственного бюджета Украины достигли 2,2 трлн грн. Это на 20,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Только в июле было израсходовано 295,8 млрд грн. Больше денег государство тратит на сектор безопасности и обороны — 62,5% от общей суммы расходов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Согласно данным Государственной казначейской службы от 15 августа, наибольшая часть расходов – 62,5% (или 1,4 трлн грн) – была направлена на безопасность и оборону. Это свидетельствует о приоритетном финансировании сектора обороны.

Фото 2 — За семь месяцев расходы госбюджета Украины выросли до 2,2 трлн грн: на что больше всего потратили средств

Структура расходов по экономической классификации выглядит так:

  • оплата труда с начислениями - 860,6 млрд грн. Расходы выросли на 21,6% по сравнению с прошлым годом. Это составляет 39,6% от общей суммы;
  • социальное обеспечение (пенсии, пособия, стипендии) - 355,2 млрд грн. Эта сумма выросла на 8,1% и составляет 16,4% всех расходов;
  • оплата товаров и услуг - 297,1 млрд грн. Денежные средства были использованы для поддержки ВСУ, закупки вооружения и техники, а также финансирования программы медицинских гарантий;
  • субсидии и трансферты предприятиям - 281,6 млрд грн. Средства ушли на нужды ВСУ и Фонда развития предпринимательства;
  • обслуживание государственного долга - 198,5 млрд грн. Эта статья расходов выросла на 28,1% по сравнению с прошлым годом; трансферты местным бюджетам - 112,7 млрд грн. Эти издержки увеличились на 7,4%.

Напомним, с январь-май 2025 года общие расходы государственного бюджета Украины уже достигли 1,5 триллиона гривен, что на более чем 280 миллиардов больше, чем в прошлом. Только в мае расходы составили 352,8 миллиарда гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук