За пять месяцев Украина потратила 1,5 триллиона гривен из госбюджета: куда ушли деньги

За январь-май 2025 года общие расходы государственного бюджета Украины уже достигли 1,5 триллиона гривен, что более чем на 280 миллиардов больше, чем в прошлом. Только в мае расходы составили 352,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

На что тратим больше всего?

В структуре расходов по экономической классификации наиболее направлено:

607,3 млрд грн – на оплату труда с начислениями (в том числе в мае – 132,1 млрд грн) или 39,5% от общего объема расходов, израсходованных за январь – май 2025 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 113,3 млрд грн, или на 22,9%);

– на оплату труда с начислениями (в том числе в мае – 132,1 млрд грн) или 39,5% от общего объема расходов, израсходованных за январь – май 2025 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 113,3 млрд грн, или на 22,9%); 213,3 млрд грн – на оплату использования товаров и услуг (в мае – 52,9 млрд грн) или 13,9% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на поддержку ВСУ и правоохранительных органов (приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, продуктов питания и т.п.);

– на оплату использования товаров и услуг (в мае – 52,9 млрд грн) или 13,9% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на поддержку ВСУ и правоохранительных органов (приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, продуктов питания и т.п.); 266,3 млрд грн – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в мае – 53,4 млрд грн) или 17,3% от общего объема расходов, что на 29,7 млрд грн или на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Денежные средства были направлены, в частности, на выплаты пенсий, социальную защиту детей и семей, выплату жилищных субсидий и льгот на ЖКУ;

– на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в мае – 53,4 млрд грн) или 17,3% от общего объема расходов, что на 29,7 млрд грн или на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Денежные средства были направлены, в частности, на выплаты пенсий, социальную защиту детей и семей, выплату жилищных субсидий и льгот на ЖКУ; 204,8 млрд грн – на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в мае – 41,8 млрд грн) или 13,3% от общего объема расходов;

– на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в мае – 41,8 млрд грн) или 13,3% от общего объема расходов; 136,6 млрд грн – на обслуживание государственного долга (в мае – 44,1 млрд грн) или 8,9% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 34,9 млрд грн, или на 34,4%);

– на обслуживание государственного долга (в мае – 44,1 млрд грн) или 8,9% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 34,9 млрд грн, или на 34,4%); 73,1 млрд грн – на трансферты местным бюджетам (в мае – 19,2 млрд грн) или 4,7% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,8 млрд грн, или на 11,9%).

Напомним, в январе-марте расходы госбюджета достигли 1,2 трлн грн — на 38,5% больше, чем в прошлом. Наибольшая доля средств (73,5%) была направлена сектор обороны и безопасности.