Оборона "съедает" 73% бюджета: показавший аудит І квартала 2025 года

Счетная палата Украины обнародовала вывод о выполнении государственного бюджета за первый квартал 2025 года. Аудиторы указали на ряд рисков, которые могут негативно сказаться на экономической стабильности, в частности, сокращение количества ФЛП, нестабильность валютного рынка и инфляционное давление.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

Председатель Счетной палаты Ольга Песчанская во время заседания 10 июня отметила, что исполнение бюджета остается усложненным из-за войны войны: проблемы с логистикой, миграция населения, разрушенная инфраструктура. Реальный ВВП в январе-марте составил всего 0,5% при годовом прогнозе в 2,7%, что создает риски невыполнения доходной части бюджета.

Основными факторами стали падение экспорта на 8,7 %, в первую очередь продовольствия и железной руды. В то же время возросла доля продукции с высокой добавленной стоимостью – до 15,2 %.

Доходы, расходы и внешняя помощь

Государственный бюджет за I квартал 2025 года получил 926,2 млрд грн доходов, что на 44,3% больше, чем за соответствующий период 2024 года. Этот рост объясняется увеличением в 2,2 раза собственных поступлений бюджетных учреждений, в том числе подразделений Минобороны. Часть налоговых поступлений при этом снизилась на 10 процентных пунктов.

Важную роль в наполнении бюджета сыграли внешние ресурсы – ссуды и безвозвратная помощь. Их доля во внешних поступлениях выросла с 9 до 27%, хотя часть запланированной помощи, в том числе 19,4 млрд грн от ЕС по программе Ukraine Facility, поступила с опозданием – в апреле.

В январе-марте расходы госбюджета достигли 1,2 трлн грн — на 38,5% больше, чем в прошлом. Наибольшая часть средств (73,5%) была направлена на сектор обороны и безопасности. Основными направлениями стали закупки, модернизация и ремонт вооружения, а также денежное довольствие военных. Для финансирования оборонных закупок было перераспределено 174,8 млрд. грн. из фонда оплаты труда IV квартала.

Продолжилась расти просроченная дебиторская задолженность (на 23,6%), почти 90% которой связано с контрактами Минобороны. Причина – задержки поставщиков.

Наибольшие расходы в I квартале

366 млрд грн – товары и услуги (из них 287,4 млрд грн – оборонного назначения);

353,5 млрд грн – зарплаты с начислениями (269,1 млрд грн – военным);

159,9 млрд грн – социальные выплаты;

131,9 млрд грн – субсидии и трансферты предприятиям (111,8 млрд грн – оборонные закупки).

Аудиторы обращают внимание на крайне низкий уровень использования бюджетных средств в ряде направлений. Из выделенных 5,2 млрд. грн. на проекты по ликвидации последствий агрессии было использовано лишь 100 млн. грн. Предоставление субвенций на инвестиционные проекты по специальному фонду не выполнено на 96,4%.

Проблемы с бюджетным планированием

Счетная палата критикует правительство за несоблюдение требований Бюджетного кодекса. Не было утверждено 73,8% порядков использования и 28% паспортов бюджетных программ. Это привело к неиспользованию 3,3 млрд грн, которые должны были пойти на больницы, дороги, инфраструктуру и экопроекты.

Минфин не утвердил Программу управления госдолгом на 2025 год. Между тем, общий объем государственного и гарантированного государством долга вырос на 2% и достиг 7,1 трлн грн. На его обслуживание израсходована шестая часть всех поступлений госбюджета, хотя эти расходы были на 15 % меньше плановых.

Счетная палата призывает правительство принять меры по повышению эффективности управления публичными финансами в условиях военной экономики.

Добавим, в этом году счетная палата отмечала, что в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год есть возможность дополнительного увеличения доходов бюджета на 13,5 млрд. грн.