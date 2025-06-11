Оборона "з’їдає" 73% бюджету: що показав аудит І кварталу 2025 року

Рахункова палата України оприлюднила Висновок щодо виконання державного бюджету за перший квартал 2025 року. Аудитори вказали на низку ризиків, які можуть негативно позначитися на економічній стабільності, зокрема скорочення кількості ФОПів, нестабільність валютного ринку та інфляційний тиск.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська під час засідання 10 червня зауважила, що виконання бюджету залишається ускладненим через війну: проблеми з логістикою, міграція населення, зруйнована інфраструктура. Реальний ВВП у січні–березні становив лише 0,5 % при річному прогнозі в 2,7 %, що створює ризики невиконання дохідної частини бюджету.

Основними чинниками стали падіння експорту на 8,7 %, насамперед продовольства та залізної руди. Натомість зросла частка продукції з високою доданою вартістю – до 15,2 %.

Доходи, видатки та зовнішня допомога

Державний бюджет за І квартал 2025 року отримав 926,2 млрд грн доходів, що на 44,3 % більше, ніж у відповідному періоді 2024 року. Це зростання пояснюється збільшенням у 2,2 раза власних надходжень бюджетних установ, зокрема підрозділів Міноборони. Частка податкових надходжень при цьому знизилась на 10 відсоткових пунктів.

Важливу роль у наповненні бюджету відіграли зовнішні ресурси – позики та безповоротна допомога. Їхня частка в зовнішніх надходженнях зросла з 9 % до 27 %, хоча частина запланованої допомоги, зокрема 19,4 млрд грн від ЄС за програмою Ukraine Facility, надійшла із запізненням – у квітні.

У січні–березні видатки держбюджету сягнули 1,2 трлн грн – на 38,5 % більше, ніж торік. Найбільша частка коштів (73,5 %) була спрямована на сектор оборони та безпеки. Основними напрямами стали закупівлі, модернізація та ремонт озброєння, а також грошове забезпечення військових. Для фінансування оборонних закупівель було перерозподілено 174,8 млрд грн із фонду оплати праці IV кварталу.

Продовжила зростати прострочена дебіторська заборгованість (на 23,6 %), майже 90 % якої пов’язано з контрактами Міноборони. Причина – затримки з боку постачальників.

Найбільші витрати у І кварталі

366 млрд грн – товари та послуги (з них 287,4 млрд грн – оборонного призначення);

353,5 млрд грн – зарплати з нарахуваннями (269,1 млрд грн – військовим);

159,9 млрд грн – соціальні виплати;

131,9 млрд грн – субсидії та трансферти підприємствам (111,8 млрд грн – оборонні закупівлі).

Аудитори звертають увагу на вкрай низький рівень використання бюджетних коштів у низці напрямів. Із виділених 5,2 млрд грн на проєкти з ліквідації наслідків агресії було використано лише 100 млн грн. Надання субвенцій на інвестиційні проєкти за спеціальним фондом не виконано на 96,4 %.

Проблеми з бюджетним плануванням

Рахункова палата критикує уряд за недотримання вимог Бюджетного кодексу. Не було затверджено 73,8 % порядків використання коштів та 28 % паспортів бюджетних програм. Це призвело до невикористання 3,3 млрд грн, які мали піти на лікарні, дороги, інфраструктуру й екопроєкти.

Мінфін не затвердив Програму управління держборгом на 2025 рік. Тим часом загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс на 2 % і сягнув 7,1 трлн грн. На його обслуговування витрачено шосту частину всіх надходжень держбюджету, хоча ці витрати були на 15 % менші від планових.

Рахункова палата закликає уряд вжити заходів для підвищення ефективності управління публічними фінансами в умовах воєнної економіки.

Додамо, того року рахункова палата наголошувала, що в проєкті державного бюджету України на 2025 рік є можливість додаткового збільшення доходів бюджету на 13,5 млрд грн.