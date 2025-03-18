Рахункова палата: кошти прямої бюджетної підтримки США були використані відповідно до укладених угод

США були одним із ключових партнерів України впродовж 2022–2024 років, надавши нашій державі понад 30 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. Рахункова палата в рамках чотирьох своїх аудитів перевірила використання частини цих коштів та підтвердила – фінансова допомога США використовувалася відповідно до визначених цілей та сприяла стабільності країни.

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Про це повідомила голова Рахункової палати України Ольга Піщанська.

30 млрд. доларів було реалізовано через кілька основних угод:

1. Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) – 27,05 млрд доларів США, з них для ПФУ – 12,7 млрд доларів США.

2. Додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку – 1,7 млрд доларів США.

3. Грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва – 1,1 млрд доларів США.

Завдяки цим коштам Україна вчасно виплачувала пенсії, заробітну плату, підтримувала медицину та забезпечила життєво важливі потреби вразливих груп населення навіть у найскладніші моменти.

"Під час аудитів ми виявили й низку недоліків. Запропоновані Рахунковою палатою рекомендації були спрямовані на усунення цих недоліків, посилення контролю за використанням міжнародної допомоги та вдосконалення бюджетного управління загалом", — зазначила Піщанська.

Крім того, за результатами виконання рекомендацій Рахункової палати уже є позитивні зрушення, зокрема:

удосконалено механізми верифікації отримувачів допомоги та налагоджено обмін інформацією між державними ІТ-системами та реєстрами;

до бюджету повернуто майже 19 млн грн переплат у сфері охорони здоров'я;

верифіковано виплати в межах програми "єПідтримка", що дозволило повернути до бюджету 122,7 млн грн;

Пенсійний фонд запроваджує більш прозорі механізми для ефективного обліку та оптимізації виплат;

прийнято законодавство щодо підвищення соціального захисту вразливих категорій населення та багато іншого.

За словами очільниці Рахункової палати, у підсумку всі ці кроки сприятимуть більшій ефективності та прозорості управління державними фінансами, зміцнюють фінансову та соціальну систему України.

Нагадаємо, Рахункова палата завершила аудит відповідності використання коштів державного бюджету та управління активами Агентства з розшуку та управління активами. Аудит охопив період з 2022 по 2023 роки та І півріччя 2024 року.