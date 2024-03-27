Рахункова палата виявила порушень на понад 60 млрд грн у 2023 році: де найбільше

Рахункова палата за минулий рік виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд гривень.

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Про це повідомила пресслужба Рахункової палати за підсумками роботи установи у 2023 році.

Зазначається, що за вказаний час фахівцями інституції перевірені та проаналізовані 771 млрд грн, охоплені контролем 399 об’єктів, за результатами контрольних заходів підготовані і затверджені 59 звітів.

Згідно з річним звітом, найбільше порушень і недоліків виявлено за такими напрямами:

безпека та обороноздатність держави − 16,5 млрд грн;

доходи державного бюджету − 12,4 млрд грн;

соціальна сфера та охорона здоров’я − 8,4 млрд грн.

Встановлено, що із загального обсягу наданих Рахунковою палатою у 2022 і 2023 роках рекомендацій до кінця 2023 року виконані або перебували в процесі виконання 64,4%.

За результатами 14 аудитів, проведених у 2023 році, розпочаті дев'ять досудових розслідувань у кримінальних провадженнях.

Крім того, три повідомлення Рахункової палати скеровані для приєднання до кримінального провадження.

Нагадаємо, аудит Рахункової палати щодо лісового та мисливського господарства виявив, що війна, пожежі та незаконне вирубування лісів завдали державі збитків на майже 23 млрд грн.