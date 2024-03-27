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Экономика
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Счетная палата выявила нарушений более чем на 60 млрд грн в 2023 году: где больше всего

Счетная палата выявила нарушений более чем на 60 млрд грн в 2023 году: где больше всего
Фото: rp.gov.ua

Счетная палата за прошлый год выявила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков почти на 60,8 млрд гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты по итогам работы учреждения в 2023 году.

Отмечается, что за указанное время специалистами институции проверены и проанализированы 771 млрд грн, охвачены контролем 399 объектов, по результатам контрольных мероприятий подготовлены и утверждены 59 отчетов.

Согласно годовому отчету, наибольшее количество нарушений и недостатков выявлено по следующим направлениям:

  • безопасность и обороноспособность государства – 16,5 млрд грн;
  • доходы государственного бюджета – 12,4 млрд грн;
  • социальная сфера и здравоохранение – 8,4 млрд грн.

Установлено, что из общего объема предоставленных Счетной палатой в 2022 и 2023 годах рекомендаций до конца 2023 выполнены или находились в процессе выполнения 64,4%.

По результатам 14 аудитов, проведенных в 2023 году, начаты девять досудебных расследований по уголовным производствам.

Кроме того, три сообщения Счетной палаты направлены на присоединение к уголовному производству.

Напомним, аудит Счетной палаты по лесному и охотничьему хозяйству обнаружил, что война, пожары и незаконная вырубка лесов нанесли государству ущерб почти на 23 млрд грн.

Автор:
Светлана Манько