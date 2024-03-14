Украинцы недополучили более 200 тысяч средств реабилитации

По состоянию на начало марта, через полгода от утверждения отчета Счетной палаты по аудиту эффективности использования средств госбюджета на обеспечение населения техническими средствами реабилитации, выполнено всего менее половины рекомендаций институции.

Об этом заявил заместитель председателя Счетной палаты Андрей Майснер на заседании Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов.

Он подчеркнул, что такая ситуация создает дополнительные риски по ненаведению порядка в обеспечении населения техсредствами реабилитации и реадаптации.

"Действующая нормативно-правовая база по обеспечению лиц с инвалидностью временными средствами реабилитации противоречива, не адаптирована к изменениям, внесенным в Закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине", и требует нормирования целого ряда вопросов. А в отдельных случаях она имеет откровенную антисоциальная направленность. Это не способствует эффективному использованию средств государственного бюджета", − очертил Андрей Майснер заключения аудита.

По его словам, импортные комплектующие для протезирования часто закупали через посредников, которые завышали цены в разы по сравнению с задекларированной на таможне стоимостью. Такая ситуация обусловлена действующим механизмом формирования предельной стоимости, что создает предпосылки для оплаты средствами госбюджета импортных комплектующих по цене, значительно выше цен производителей и официальных импортеров.

Также Андрей Майснер обратил внимание на факты предоставления предприятиями-производителями в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью недостоверной информации о фактической дате обеспечения граждан техническими средствами реабилитации.

"В 2021-2022 годах граждане недополучили более 200 тысяч средств реабилитации - при этом средства госбюджета на сумму свыше 3 млрд грн использованы полностью", – подчеркнул Андрей Майснер.

Государственная поддержка лиц с инвалидностью

Работодатели, которые адаптировали рабочие места для работников с инвалидностью, теперь могут получить возмещение расходов от государства через электронный портал "Действие". С начала запуска программы более 100 работодателей воспользовались этой возможностью, получив компенсации на общую сумму почти 7 млн. грн.

Также в Украине стартовал правительственный экспериментальный проект, по которому участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут безвозмездно пройти профессиональное обучение в заведениях Государственной службы занятости.

В 2024 году правительство выделит 7 млрд грн на реализацию активных программ занятости населения, которые будут направлены В поддержку около 200 тысяч украинцев с ограниченными возможностями.