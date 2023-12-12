Правительство направит 7 млрд грн на программы занятости для лиц с ограниченными возможностями

В следующем году правительство выделит 7 млрд грн на реализацию активных программ занятости населения, которые будут направлены на поддержку около 200 тысяч украинцев с ограниченными возможностями.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

Среди программ будут такие, как грантовая поддержка предпринимательства, обучение и переобучение, компенсации работодателям за трудоустройство уязвимых категорий, а также – инклюзивное устройство рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Данные программы направлены на формирование физической, информационной, цифровой, социальной и гражданской, экономической и образовательной безбарьерности всех групп населения.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в текущем году Минэкономики уже приняло ряд решений по реализации этих целей. В частности, грантовая программа "еРобота" была расширена, предоставляя ветеранам, их семьям и женам возможность получить гранты от 250 тыс. грн. до 1 млн. грн. для создания и развития бизнеса. Сейчас уже 227 ветеранов и их семьи получили гранты на сумму более 90 млн. грн.

Кроме того, в августе была введена программа компенсации до 100,5 тыс. грн для работодателей, которые обустроили рабочие места для людей с инвалидностью I группы и до 67 тыс. грн - для лиц с инвалидностью II группы.

Согласно сообщению, для обеспечения возможностей переобучения и получения популярных на рынке труда навыков внедрена программа выдачи ваучеров на обучение. В этом году список профессий для получения ваучера был расширен до 124, включая сферы, такие как дошкольное образование, терапия и реабилитация, физическая культура и спорт, гражданская безопасность, теплоэнергетика, машинист (кочегар котельной), младшая медицинская сестра.

Отмечается, что уже 18 тысяч украинцев воспользовались этой возможностью для получения новой профессии по ваучеру от государства.

Работодатели не рады людям с инвалидностью

Сейчас на рынке труда существует высокий уровень недоверия между работодателями и лицами с инвалидностью, на что указывают социологические исследования. В основе недоверия – нехватка знаний работодателей об этих лицах и не всегда удовлетворительный уровень их квалификации.

К сожалению, в настоящее время работодатели в Украине не верят в способность лиц с инвалидностью работать на достойном уровне, поэтому не хотят допускать в свои компании таких людей, хотя существует достаточно много людей, получивших статус инвалидности в результате боевых действий и имеющих специальность, по которой могут работать и дальше.

При этом ожидание негативной реакции общества приводит к тому, что многие компании не разглашают клиентов тот факт, что услуги им предоставляет лицо с инвалидностью.

Добавим, что 63,6% опрошенных ветеранов заявили, что хотят иметь собственное дело, что в три раза больше, чем в стране в мирном 2018 году.

Напомним, Кабинет министров на заседании 7 ноября разрешил ветеранам-предпринимателям использовать деньги гранта в рамках программы "еРабота" для оплаты аренды нежилых помещений или земли для использования в коммерческих и производственных целях.

В Конфедерации работодателей Украины отмечают, что текучесть кадров среди лиц с инвалидностью на самом деле вдвое меньше, чем среди работников без ограничений, а продолжительность работы на одной и той же должности существенно больше: для таких людей работа чрезвычайно важна, поскольку она дает определенную финансовую свободу и позволяет ощущать свою востребованность.

Источник фото: ua.depositphotos.com