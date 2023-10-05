В Украине вместо инвалидности хотят ввести "оценку потери функциональности"

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, изменяющий методологию установления инвалидности и предлагающий вместо нее оценку потери функциональности.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

По его словам, правительство приняло план реформирования медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и с 2025 года будут введены другие подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности.

"Это глобальная реформа. Она будет связана с тем, что человек с травмой попал на реабилитацию, а оттуда благодаря мультидисциплинарной команде через электронные инструменты, в том числе электронный МСЭК, он попадает в соответствующие сферы, чтобы вернуть его потерянную функциональность из-за травмы или болезни", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что в ближайшее время будет представлен законопроект, изменяющий всю методологию установления инвалидности.

"Мы сделали международный классификатор функционирования (Международную классификацию функционирования, ограничение жизнедеятельности и здоровья – ред.) в стране национальным классификатором. Мы отказываемся от инвалидности как таковой, а говорим об оценке потери функциональности", - сообщил Ляшко.

По его мнению, Украина должна отказаться от постсоветской модели определения инвалидности.

"У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", – констатировал министр.

Заметим, что в Украине в результате войны постоянно увеличивается количество инвалидов как среди военных, так и среди гражданских. Поэтому правительство разрабатывает программы для привлечения таких людей к общественной жизни.

Так, Кабинет Министров ввел в Украине экспериментальный проект по организации профессионального обучения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Государственной службы занятости.

Также Кабинет министров утвердил порядок предоставления работодателям компенсации фактических затрат на обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

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