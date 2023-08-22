Роботодавцям компенсуватимуть обладнання робочих місць для осіб з інвалідністю: скільки можна отримати

Кабінет міністрів на засіданні 22 серпня затвердив порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, документ визначає умови, механізм виплати роботодавцям такої компенсації, а також її строки та розмір. Надання такої компенсації роботодавцям включено до переліку соціальних послуг у сфері зайнятості.

В свою чергу, як уточнюють в Міністерстві економіки, в рамках програми за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І групи буде виплачуватися компенсація в розмірі до 100,5 тисячі гривень (15 мінімальних зарплат), а II групи - до 67 тисяч гривень (10 мінімальних зарплат).

Йдеться про компенсування, зокрема, закупівлі для зазначеного робочого місця меблів (крісел з регульованими або фіксованими сидіннями, поручнів та брусів, розсувних дверей, засобів для їх відчинення/зачинення, протиковзних та тактильних матеріалів для підлог і сходів) та транспортерів для піднімання сходами з електроприводом.

Також держава компенсуватиме купівлю допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп’ютерних дисплеїв; брайлівських клавіатур та портативних пристороїв; підйомних платформ для робочих місць; допоміжних засобів для відтворення звуку та для забезпечення здатності працівника чути й бачити.

Фінансування компенсації поточного року здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Щоб отримати компенсацію, роботодавцю необхідно подати до регіонального центру зайнятості в паперовій або електронній формі заяву щодо надання компенсації; а також копії документів, які підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю та придбання допоміжних засобів для облаштування робочого місця.

Як зазначила міністр економіки Юлія Свириденко, у відомстві прогнозують, що вже до кінця цього року вдасться облаштувати щонайменше 1,5 тисячі робочих місць для осіб з інвалідністю.

"Через війну в нашій країні зростає кількість людей з інвалідністю. Більшість з них - працездатного віку, які мають можливість та бажання продовжувати працювати. І ми маємо надати їм підтримку в самореалізації. Зокрема, ми готові фінансово підтримувати роботодавців, які облаштують для осіб з інвалідністю робочі місця, щоб вони могли працювати в комфортних умовах", - зазначила вона.

Нагадаємо також, що у квітні Кабмін затвердив порядок компенсації роботодавцям частини витрат, повʼязаних із сплатою єдиного соцвнеску за працевлаштованих на новостворені робочі місця.

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