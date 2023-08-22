Работодателям будут компенсировать оборудование рабочих мест для лиц с инвалидностью: сколько можно получить

Кабинет министров на заседании 22 августа утвердил порядок предоставления работодателям компенсации фактических расходов на обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, документ определяет условия, механизм выплаты работодателям такой компенсации, а также сроки и ее размер. Предоставление такой компенсации работодателям также включено в список социальных услуг в сфере занятости.

В свою очередь, как уточняют в Министерстве экономики, в рамках этой программы за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I группы будет выплачиваться компенсация в размере до 100,5 тысячи гривен (15 минимальных зарплат), а II группы – до 67 тысяч гривен (10 минимальных зарплат).

Речь идет о компенсации, в частности, закупки для указанного рабочего места мебели (кресел с регулируемыми или фиксированными сиденьями, перил и брусьев, раздвижных дверей, средств для их открывания/закрывания, противоскользящих и тактильных материалов для полов и лестниц) и транспортеров для подъема по лестнице с электроприводом.

Государство также будет компенсировать покупку вспомогательных средств для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев; брайлевских клавиатур и портативных устройств; подъемных платформ для рабочих мест; вспомогательных средств для воспроизведения звука и обеспечения способности работника слышать и видеть.

Финансирование компенсации в текущем году будет осуществляться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Чтобы получить компенсацию, работодателю необходимо подать в региональный центр занятости в бумажной или электронной форме заявление о предоставлении компенсации; а также копии документов, подтверждающих трудоустройство лица с инвалидностью и покупку вспомогательных средств для обустройства рабочего места.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, в ведомстве прогнозируют, что уже к концу этого года удастся обустроить не менее 1,5 тысячи рабочих мест для лиц с инвалидностью.

"В результате в нашей стране растет количество людей с инвалидностью. Большинство из них - трудоспособного возраста, имеющие возможность и желание продолжать работать. И мы должны оказать им поддержку в самореализации. В частности, мы готовы финансово поддерживать работодателей, которые обустроят для лиц с инвалидностью рабочие места, чтобы они могли работать в комфортных условиях", – отметила она.

Напомним также, что в апреле Кабмин утвердил порядок компенсации работодателям части расходов, связанных с уплатой единого соцвзноса за трудоустроенных на новосозданные рабочие места.

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