Кабмін затвердив порядок компенсації бізнесу за працевлаштування на нові робочі місця: які умови

Кабінет міністрів 18 квітня затвердив порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, повʼязаних із сплатою єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування, за працевлаштування людей на новостворені робочі місця. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядок передбачає виплату 50% фактичних витрат сплаченого ЄСВ за працевлаштовану особу. Компенсація за рахунок держбюджету виплачуватиметься роботодавцям, які протягом року будуть платити працівникам зарплату в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Передбачено, що порядок набере чинності з 1 січня 2024 року.

Також урядом затверджено й порядок компенсації субʼєктам малого підприємництва витрат на єдиний соцвнесок за працевлаштування на нові робочі місця зареєстрованих безробітних.

Документ передбачає виплату малому бізнесу компенсації фактичних витрат (тобто у повному розмірі) ЄСВ за такого працевлаштованого, який був направлений до нього центром зайнятості.

Компенсація виплачуватиметься за умови, що людину влаштують на роботу не менше ніж на два роки. Виплачуватимуть її кожний другий місяць впродовж цього періоду. Коли конкретно запрацює цей механізм, наразі не вказується. В Міністерстві економіки ж зазначають, що "планується, що він запрацює вже цього року".

Нагадаємо також, що 10 лютого Кабмін затвердив новий порядок надання компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних, зокрема людей, що мають на утриманні малолітніх дітей, осіб, що звільнилися з тюрми, та осіб предпенсійного віку; а також компенсацій за працевлаштування людей з інвалідністю та учасників бойових дій.

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