Кабмин утвердил порядок компенсаций бизнесу за трудоустройство на новые рабочие места: какие условия

Кабинет министров 18 апреля утвердил порядок компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, за трудоустройство людей на новосозданные рабочие места. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Порядок предусматривает выплату 50% фактических расходов уплаченного ЕСВ за трудоустроенное лицо. Компенсация за счет госбюджета будет выплачиваться работодателям, которые в течение года будут платить работникам зарплату в размере не менее трех минимальных зарплат. Предусмотрено, что порядок вступит в силу 1 января 2024 года.

Также правительством утвержден порядок компенсации субъектам малого предпринимательства расходов на единый соцвзнос за трудоустройство на новые рабочие места зарегистрированных безработных.

Документ предусматривает выплату малому бизнесу компенсации фактических расходов (то есть в полном размере) ЕСВ за такого трудоустроенного, который был направлен к нему центром занятости.

Компенсация будет выплачиваться при условии, что человека устроят на работу на срок не менее двух лет. Выплачивать ее будут каждый второй месяц в течение этого периода. Когда конкретно заработает этот механизм, пока не указывается. В Министерстве экономики отмечают, что "планируется, что он заработает уже в этом году".

Напомним также, что 10 февраля Кабмин утвердил новый порядок предоставления компенсаций работодателям за трудоустройство отдельных категорий зарегистрированных безработных, в том числе людей, имеющих на иждивении малолетних детей, освободившихся из тюрьмы и лиц предпенсионного возраста; а также компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью и участников боевых действий.

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