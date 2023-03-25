Правительство ввело новый порядок обучения безработных

Кабинет Министров Украины утвердил порядок профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации зарегистрированных безработных. Услуги теперь будут предоставляться по профилированию и профессиональной ориентации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Безработные сами будут решать, где им учиться. В учебный процесс будем привлекать работодателей. Это сэкономит время на адаптацию работника к новому рабочему месту", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Обучение и обеспечение места жительства будет оплачиваться государством по специальному сертификату.

Министр экономики Юлия Свириденко уточнила, что новый порядок предполагает осуществление профессионального обучения безработных по принципу "деньги ходят за человеком".

Новый порядок также предусматривает возможность выбора безработным места обучения у работодателя непосредственно на рабочем месте по индивидуальной форме обучения или стажировке. В то же время работодателям предоставили возможность осуществлять предварительный отбор безработных, которые изъявили желание пройти профессиональное обучение на рабочем месте или учиться по дуальной форме, перед получением ими сертификатов на обучение.

Напомним, за год безработица в Украине сократилась вдвое. Преимущественно не трудоустроены женщины –106,7 тысячи, мужчин только 43,3 тыс. Чаще всего без заработка оказываются украинцы в возрасте от 35 до 44 лет (29%) и от 45 до 55 лет (29%).

В течение года правительство запускало программы, направленные на уменьшение уровня безработицы. В июле 2022 года Кабмин запустил реформу, согласно которой зарегистрированные безработные, которые не трудоустроились в течение 30 дней, будут привлекаться к общественно полезным работам. Кроме того, в конце прошлого года правительство анонсировало программы компенсаций работодателям за трудоустройство категорий населения, которым сложно найти работу.