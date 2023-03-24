Рынок труда: подборка вакансий дистанционной и офисной работы

Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке Delo.ua с вакансиями дистанционной и офисной работы, созданной совместно с Work.ua, GRC.UA и OLX Работа.

Журналисты и выпускающие редакторы

Редакция Delo.ua ищет в своей команде журналистов и выпускающих редакторов.

Зарплата: по результатам собеседования.

График работы: фултайм 5 дней в неделю.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3KdaWYY

Закройщик для работы с большими настилами, г. Киев

"Украинская броня" ищет закройщика для работы с большими настилами.

Зарплата: 18 000 грн.

График работы: 5/2 с 08:00 до 17:00.

Подробности по номеру телефона: 063 78 51 259, Марта

Швея/сапожник, г. Киев

"Украинская броня" ищет швей/сапожников для пошива амуниции.

Зарплата: 18 000 грн.

График работы: 5/2 с 08:00 до 17:00.

Подробности по номеру телефона: 063 78 51 259, Марта

Помощник архивиста, г. Запорожье

"Украинская Архивная Компания" – компания по предоставлению услуг архивной обработки и хранения документов, предлагает временную работу на позиции помощника архивиста.

Заработная плата: 6 300 – 6 400 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00 – 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Репетитор (учитель) для онлайн-обучения, г. Хмельницкий

Онлайн-школа приглашает на работу репетитора (учителя).

Заработная плата: 120 – 160 грн/час.

График работы: гибкий.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Администратор, г. Полтава

В комплекс для отдыха нужен администратор.

Заработная плата: 5 500 – 9 500 грн.

График работы: 2/2 и 5/2 из 11/12-19/20.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Менеджер по продаже недвижимости, г. Киев

100Capital приглашает на работу менеджера по продаже недвижимости.

Зарплата: от 15 000 до 50 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912766

Преподаватель английского языка

Международная образовательная компания по изучению английского ANTISCHOOL приглашает преподавателей английского языка (онлайн).

Зарплата: от 15 000 до 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912769

Facebook/TikTok Media Buyer

Приглашается на работу Facebook/TikTok Media Buyer в одну из арбитражных команд.

Заработная плата: не указано.

График работы: не указано; удаленный формат работы.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911251

Заместитель начальника управления координации сети, г. Киев

ComInBank приглашает в команду замначальника управления координации сети.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912213

Оператор Контакт-центра (отдел телемаркетинга), г. Киев

АО "КОМИНБАНК" ищет в свою команду специалиста Контакт-центра.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912210

Главный аудитор службы внутреннего аудита банка, г. Киев

ComInBank приглашает в команду главного аудитора службы внутреннего аудита банка.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912208

Главный специалист управления финансового мониторинга, г. Киев

ComInBank приглашает в команду главного специалиста по управлению финансовым мониторингом.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912207

Главный оценщик, г. Киев

ComInBank приглашает в команду главного специалиста отдела по работе с залоговым имуществом.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912205

Главный специалист управления валютного контроля, г. Киев

ComInBank приглашает в команду главного специалиста управления валютного контроля департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912203

Коммерческий директор, г. Киев

MBI Development (дистрибуция, строительство солнечных электростанций, другие ВИЭ, системы хранения) приглашает на работу коммерческого директора.

Зарплата: от 150 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912755

Региональный директор розничной сети, г. Чернигов

ООО "Эликатные продукты" приглашает на работу регионального директора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912932

Менеджер по развитию розничной сети, г. Днепр

ООО "Эликатные продукты" приглашает на работу менеджера по развитию розничной сети.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912931

Ассистент руководителя отдела ВЭД, г. Киев

ООО "СИМЕДИКА УА" приглашает на работу ассистента руководителя отдела ВЭД.

Зарплата: от 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912395

Актриса, г. Одесса

В украинскую компанию ТМ Arnelify на постоянную работу нужна актриса без опыта, которую можно вырастить с нуля для долгосрочного проекта мобильной онлайн-игры 6+.

Зарплата: от 13 000 до 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912394

Юристконсульт, г. Киев

Сеть гостиниц "Reikartz Hotel Group", предоставляющая услуги в сфере гостеприимства, открывает конкурс на вакансию юрисконсульта.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912838

Менеджер по продажам, г. Киев

Сеть отелей Reikartz Hotel Group, предоставляющая услуги в сфере гостеприимства, объявляет открытым конкурс на вакансию менеджер по продажам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912954

Финансист с опытом МСФО (преподаватель учебных курсов), г. Киев

Учебная студия ТРенд приглашает на работу финансиста с опытом МСФО (преподаватель учебных курсов).

Зарплата: от 4 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912386

Финансовый аналитик, г. Киев

ООО БУДХАУС ГРУПП приглашает на работу финансового аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2; с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912965

Руководитель отдела ВЭД и складского учета, г. Киев

Компания "Termix" с 2008 года занимается оптовой продажей оборудования и материалов для строительства саун, бань, хаммамов и Wellness-комплексов. Открыта вакансия на должность руководителя отдела ВЭД и складского учета.

Зарплата: 30 000 – 50 000 грн.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5077591/

Продавец-консультант, г. Харьков

В магазин Giulia (ТЦ "Никольский") требуется продавец-консультант.

Зарплата: 13 000 – 16 000 грн.

График работы: 2/2 дня, с 10:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5057058/

Управляющий магазином мобильной техники Kyivstar, г. Одесса

Kyivstar ищет управляющего магазином мобильной техники Ringoo.

Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5055666/

Грузчик, г. Львов

Новая почта приглашает на работу грузчика.

Зарплата: 16 000 – 17 000 грн.

График работы: 2/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4943793/

Слесарь по механосборочным работам, г. Чернигов

Черниговский автозавод приглашает на работу слесаря по механосборочным работам.

Зарплата: 10 000 – 12 000 грн (предусмотренные премии).

График работы: с 8:00 до 16:35, суббота, воскресенье – выходные.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2903375/

Водитель электровоза, г. Винница

Логистическая компания "ХАСКИ Менеджмент" приглашает на работу водителя электровоза.

Зарплата: 12 000 – 16 000 грн.

График работы: 6/1 с 8:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5079924/

Раскройщик верха обуви, г. Луцк

Компания Vadrus – производитель кожаной обуви, открывает вакансию на должность раскройника верха обуви.

Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: 08:15 – 17:15.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4942957/

Кладовщик, г. Кривой Рог

Компания STV group – национальный дистрибьютор брендов FMCG, с филиалами по всей территории Украины, приглашает на работу кладовщика.

Зарплата: 13 500 грн.

График работы: Пн-Пт, с 07:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5086833/

Продавец-консультант украшений, г. Покровск

Золотой Век приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: 3/2 с 9:00 до 17:00 (18-20 рабочих дней в месяц).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5075949/

Мастер по обслуживанию кофейного оборудования, г. Краматорск

Компания "Бин-Трейд" в связи с расширением штата сотрудников открыла набор на вакансию мастер по обслуживанию кофейного оборудования.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5082618/

Техник-лаборант, г. Житомир

АО "Житомирські ласощі" приглашает на работу техника-лаборанта.

Зарплата: 9 000 – 11 000 грн.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5054389/

Автомеханик, г. Мукачево

ООО Закарпат ЕвроТранс Автоград приглашает на работу автомеханика.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: Пн – Пт, с 09:00−18.00, суббота 09:00−14:00 (через одну).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/891192/

Фармацевт, г. Ужгород

Национальная сеть аптек "Мед-сервис" в связи с расширением аптечной сети приглашает в свою команду фармацевта/ассистента фармацевта.

Зарплата: 16 000 – 19 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5084195/

Продавец-универсал, г. Запорожье

Rozetka приглашает на работу продавца.

Зарплата: 13 000 – 14 000 грн.

График работы: 4/2 с 8:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5063858/

Косметолог, г. Ивано-Франковск

Estetico, студия здоровья и красоты, приглашает на работу косметолога.

Зарплата: 15 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5087198/

Шлифовщик по дереву, г. Кропивницкий

Компания по производству мебели, окон и нестандартных изделий из древесины приглашает на работу шлифовщиков по дереву.

Зарплата: 10 000 – 12 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3647841/

Специалист по настройке техники, г. Николаев

Comfy приглашает на работу специалиста по настройке техники.

Зарплата: 13 500 грн.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3643963/

Маркетолог, г. Полтава

Сеть супермаркетов TA-DA! приглашает на работу маркетолога.

Зарплата: 17 000 грн.

График работы: с 8:00 до 17:00, 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4887018/

Химик, г. Ровно

ТМ Клебриг – гипермаркет химреактивов приглашает на работу химика.

Зарплата: 12 000 – 14 000 грн.

График работы: Пн-Пт 9:00 -18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5075026/

Продавец-кассир, оператор АЗК, г. Херсон

ОККО ищет продавца-кассира (оператора АЗК).

Зарплата: 12 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4011604/

Junior Marketing Specialist, маркетолог (SMM, PPC), дистанционная работа

Украинская компания Yota-X объявляет об открытии вакансии Junior Marketing Specialist.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: 8-часовой график работы с понедельника по пятницу.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5047662/

SMM, Content Manager, дистанционная работа

IT-компания Wezom, работающая в сфере web-разработки и интернет-маркетинга, ищет специалиста на позицию SMM Manager.

Зарплата: 16 000 – 21 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 8:00 (11:00) до 17:00 (20:00).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5047052/

Руководитель отдела маркетинга, г. Черновцы или удаленно

IT-компания PSV Game Studio ищет специалиста на должность руководителя отдела маркетинга.

Зарплата: 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5078275/

Графический дизайнер, дистанционная работа

Nowayout Escape Rooms – международная компания в сфере развлечений приглашает в свою команду графического дизайнера.

Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4977781/

SMM-менеджер, дистанционная работа

Маркетинговое агентство общественного здоровья приглашает на работу SMM-менеджера.

Зарплата: 12 000 – 20 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00 или гибкий график по договоренности.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3970576/

Воспитатель, г. Кривой Рог

Детский сад EXPLIFE приглашает на работу воспитателей.

Заработная плата: 5 000 – 10 000 грн.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Помощник офиса, г. Хмельницкий

Приглашается на работу помощник в офис по административному направлению.

Заработная плата: 8 000 – 10 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00-17:00, есть возможность подработки 4-5 часов.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Бухгалтер, г. Новоалександровка

Требуется бухгалтер для работы с первоначальной документацией.

Заработная плата: 12 000 – 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Косметолог, г. Одесса

В салон красоты нужен косметолог.

Заработная плата: 11 000 – 12 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Преподаватель парикмахерского искусства, г. Киев

Академия профессионального образования специалистов индустрии красоты "Партнер Плюс" открывает вакансию преподавателя парикмахерского искусства.

Заработная плата: 4 800 – 6 000 грн.

График работы: Сб с 10:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Мастер маникюра и парикмахер, г. Ужгород

Салон Перфект ищет мастера парикмахера и маникюра.

Заработная плата: 250 – 1 000 грн/час.

График работы: гибкий.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Менеджер клининга, г. Винница

Компания SHEN занимается управлением эксплуатацией объектов коммерческой недвижимости. Открыта вакансия на должность менеджера клининга.

Заработная плата: 11 000 – 13 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00; суббота и воскресенье – работа в телефонном режиме.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Смотритель, г. Львов

Нужен смотритель за женщиной 80 лет.

Заработная плата: 5 000 – 6 000 грн.

График работы: 1 сутки рабочие с 9:00 до 9:00, 2 дня выходных.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Грумер, г. Львов

В салон Mr Snoopy нужен грумер.

Заработная плата: 20 000 – 35 000 грн.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/