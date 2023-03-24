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Рынок труда: подборка вакансий дистанционной и офисной работы
Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке Delo.ua с вакансиями дистанционной и офисной работы, созданной совместно с Work.ua, GRC.UA и OLX Работа.
Журналисты и выпускающие редакторы
Редакция Delo.ua ищет в своей команде журналистов и выпускающих редакторов.
Зарплата: по результатам собеседования.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: фултайм 5 дней в неделю.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3KdaWYY
Закройщик для работы с большими настилами, г. Киев
"Украинская броня" ищет закройщика для работы с большими настилами.
Зарплата: 18 000 грн.
График работы: 5/2 с 08:00 до 17:00.
Подробности по номеру телефона: 063 78 51 259, Марта
Швея/сапожник, г. Киев
"Украинская броня" ищет швей/сапожников для пошива амуниции.
Зарплата: 18 000 грн.
График работы: 5/2 с 08:00 до 17:00.
Подробности по номеру телефона: 063 78 51 259, Марта
Помощник архивиста, г. Запорожье
"Украинская Архивная Компания" – компания по предоставлению услуг архивной обработки и хранения документов, предлагает временную работу на позиции помощника архивиста.
Заработная плата: 6 300 – 6 400 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00 – 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Репетитор (учитель) для онлайн-обучения, г. Хмельницкий
Онлайн-школа приглашает на работу репетитора (учителя).
Заработная плата: 120 – 160 грн/час.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Администратор, г. Полтава
В комплекс для отдыха нужен администратор.
Заработная плата: 5 500 – 9 500 грн.
График работы: 2/2 и 5/2 из 11/12-19/20.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Менеджер по продаже недвижимости, г. Киев
100Capital приглашает на работу менеджера по продаже недвижимости.
Зарплата: от 15 000 до 50 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912766
Преподаватель английского языка
Международная образовательная компания по изучению английского ANTISCHOOL приглашает преподавателей английского языка (онлайн).
Зарплата: от 15 000 до 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912769
Facebook/TikTok Media Buyer
Приглашается на работу Facebook/TikTok Media Buyer в одну из арбитражных команд.
Заработная плата: не указано.
График работы: не указано; удаленный формат работы.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911251
Заместитель начальника управления координации сети, г. Киев
ComInBank приглашает в команду замначальника управления координации сети.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912213
Оператор Контакт-центра (отдел телемаркетинга), г. Киев
АО "КОМИНБАНК" ищет в свою команду специалиста Контакт-центра.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912210
Главный аудитор службы внутреннего аудита банка, г. Киев
ComInBank приглашает в команду главного аудитора службы внутреннего аудита банка.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912208
Главный специалист управления финансового мониторинга, г. Киев
ComInBank приглашает в команду главного специалиста по управлению финансовым мониторингом.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912207
Главный оценщик, г. Киев
ComInBank приглашает в команду главного специалиста отдела по работе с залоговым имуществом.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912205
Главный специалист управления валютного контроля, г. Киев
ComInBank приглашает в команду главного специалиста управления валютного контроля департамента финансового мониторинга и валютного контроля.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912203
Коммерческий директор, г. Киев
MBI Development (дистрибуция, строительство солнечных электростанций, другие ВИЭ, системы хранения) приглашает на работу коммерческого директора.
Зарплата: от 150 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912755
Региональный директор розничной сети, г. Чернигов
ООО "Эликатные продукты" приглашает на работу регионального директора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912932
Менеджер по развитию розничной сети, г. Днепр
ООО "Эликатные продукты" приглашает на работу менеджера по развитию розничной сети.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912931
Ассистент руководителя отдела ВЭД, г. Киев
ООО "СИМЕДИКА УА" приглашает на работу ассистента руководителя отдела ВЭД.
Зарплата: от 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912395
Актриса, г. Одесса
В украинскую компанию ТМ Arnelify на постоянную работу нужна актриса без опыта, которую можно вырастить с нуля для долгосрочного проекта мобильной онлайн-игры 6+.
Зарплата: от 13 000 до 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912394
Юристконсульт, г. Киев
Сеть гостиниц "Reikartz Hotel Group", предоставляющая услуги в сфере гостеприимства, открывает конкурс на вакансию юрисконсульта.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912838
Менеджер по продажам, г. Киев
Сеть отелей Reikartz Hotel Group, предоставляющая услуги в сфере гостеприимства, объявляет открытым конкурс на вакансию менеджер по продажам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912954
Финансист с опытом МСФО (преподаватель учебных курсов), г. Киев
Учебная студия ТРенд приглашает на работу финансиста с опытом МСФО (преподаватель учебных курсов).
Зарплата: от 4 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912386
Финансовый аналитик, г. Киев
ООО БУДХАУС ГРУПП приглашает на работу финансового аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2; с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912965
Руководитель отдела ВЭД и складского учета, г. Киев
Компания "Termix" с 2008 года занимается оптовой продажей оборудования и материалов для строительства саун, бань, хаммамов и Wellness-комплексов. Открыта вакансия на должность руководителя отдела ВЭД и складского учета.
Зарплата: 30 000 – 50 000 грн.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5077591/
Продавец-консультант, г. Харьков
В магазин Giulia (ТЦ "Никольский") требуется продавец-консультант.
Зарплата: 13 000 – 16 000 грн.
График работы: 2/2 дня, с 10:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5057058/
Управляющий магазином мобильной техники Kyivstar, г. Одесса
Kyivstar ищет управляющего магазином мобильной техники Ringoo.
Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5055666/
Грузчик, г. Львов
Новая почта приглашает на работу грузчика.
Зарплата: 16 000 – 17 000 грн.
График работы: 2/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4943793/
Слесарь по механосборочным работам, г. Чернигов
Черниговский автозавод приглашает на работу слесаря по механосборочным работам.
Зарплата: 10 000 – 12 000 грн (предусмотренные премии).
График работы: с 8:00 до 16:35, суббота, воскресенье – выходные.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2903375/
Водитель электровоза, г. Винница
Логистическая компания "ХАСКИ Менеджмент" приглашает на работу водителя электровоза.
Зарплата: 12 000 – 16 000 грн.
График работы: 6/1 с 8:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5079924/
Раскройщик верха обуви, г. Луцк
Компания Vadrus – производитель кожаной обуви, открывает вакансию на должность раскройника верха обуви.
Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: 08:15 – 17:15.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4942957/
Кладовщик, г. Кривой Рог
Компания STV group – национальный дистрибьютор брендов FMCG, с филиалами по всей территории Украины, приглашает на работу кладовщика.
Зарплата: 13 500 грн.
График работы: Пн-Пт, с 07:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5086833/
Продавец-консультант украшений, г. Покровск
Золотой Век приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: 3/2 с 9:00 до 17:00 (18-20 рабочих дней в месяц).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5075949/
Мастер по обслуживанию кофейного оборудования, г. Краматорск
Компания "Бин-Трейд" в связи с расширением штата сотрудников открыла набор на вакансию мастер по обслуживанию кофейного оборудования.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5082618/
Техник-лаборант, г. Житомир
АО "Житомирські ласощі" приглашает на работу техника-лаборанта.
Зарплата: 9 000 – 11 000 грн.
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5054389/
Автомеханик, г. Мукачево
ООО Закарпат ЕвроТранс Автоград приглашает на работу автомеханика.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: Пн – Пт, с 09:00−18.00, суббота 09:00−14:00 (через одну).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/891192/
Фармацевт, г. Ужгород
Национальная сеть аптек "Мед-сервис" в связи с расширением аптечной сети приглашает в свою команду фармацевта/ассистента фармацевта.
Зарплата: 16 000 – 19 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5084195/
Продавец-универсал, г. Запорожье
Rozetka приглашает на работу продавца.
Зарплата: 13 000 – 14 000 грн.
График работы: 4/2 с 8:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5063858/
Косметолог, г. Ивано-Франковск
Estetico, студия здоровья и красоты, приглашает на работу косметолога.
Зарплата: 15 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5087198/
Шлифовщик по дереву, г. Кропивницкий
Компания по производству мебели, окон и нестандартных изделий из древесины приглашает на работу шлифовщиков по дереву.
Зарплата: 10 000 – 12 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3647841/
Специалист по настройке техники, г. Николаев
Comfy приглашает на работу специалиста по настройке техники.
Зарплата: 13 500 грн.
График работы: 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3643963/
Маркетолог, г. Полтава
Сеть супермаркетов TA-DA! приглашает на работу маркетолога.
Зарплата: 17 000 грн.
График работы: с 8:00 до 17:00, 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4887018/
Химик, г. Ровно
ТМ Клебриг – гипермаркет химреактивов приглашает на работу химика.
Зарплата: 12 000 – 14 000 грн.
График работы: Пн-Пт 9:00 -18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5075026/
Продавец-кассир, оператор АЗК, г. Херсон
ОККО ищет продавца-кассира (оператора АЗК).
Зарплата: 12 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4011604/
Junior Marketing Specialist, маркетолог (SMM, PPC), дистанционная работа
Украинская компания Yota-X объявляет об открытии вакансии Junior Marketing Specialist.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: 8-часовой график работы с понедельника по пятницу.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5047662/
SMM, Content Manager, дистанционная работа
IT-компания Wezom, работающая в сфере web-разработки и интернет-маркетинга, ищет специалиста на позицию SMM Manager.
Зарплата: 16 000 – 21 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 8:00 (11:00) до 17:00 (20:00).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5047052/
Руководитель отдела маркетинга, г. Черновцы или удаленно
IT-компания PSV Game Studio ищет специалиста на должность руководителя отдела маркетинга.
Зарплата: 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5078275/
Графический дизайнер, дистанционная работа
Nowayout Escape Rooms – международная компания в сфере развлечений приглашает в свою команду графического дизайнера.
Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4977781/
SMM-менеджер, дистанционная работа
Маркетинговое агентство общественного здоровья приглашает на работу SMM-менеджера.
Зарплата: 12 000 – 20 000 грн.
График работы: с 9:00 до 18:00 или гибкий график по договоренности.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3970576/
Воспитатель, г. Кривой Рог
Детский сад EXPLIFE приглашает на работу воспитателей.
Заработная плата: 5 000 – 10 000 грн.
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Помощник офиса, г. Хмельницкий
Приглашается на работу помощник в офис по административному направлению.
Заработная плата: 8 000 – 10 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00-17:00, есть возможность подработки 4-5 часов.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Бухгалтер, г. Новоалександровка
Требуется бухгалтер для работы с первоначальной документацией.
Заработная плата: 12 000 – 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Косметолог, г. Одесса
В салон красоты нужен косметолог.
Заработная плата: 11 000 – 12 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Преподаватель парикмахерского искусства, г. Киев
Академия профессионального образования специалистов индустрии красоты "Партнер Плюс" открывает вакансию преподавателя парикмахерского искусства.
Заработная плата: 4 800 – 6 000 грн.
График работы: Сб с 10:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Мастер маникюра и парикмахер, г. Ужгород
Салон Перфект ищет мастера парикмахера и маникюра.
Заработная плата: 250 – 1 000 грн/час.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Менеджер клининга, г. Винница
Компания SHEN занимается управлением эксплуатацией объектов коммерческой недвижимости. Открыта вакансия на должность менеджера клининга.
Заработная плата: 11 000 – 13 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00; суббота и воскресенье – работа в телефонном режиме.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Смотритель, г. Львов
Нужен смотритель за женщиной 80 лет.
Заработная плата: 5 000 – 6 000 грн.
График работы: 1 сутки рабочие с 9:00 до 9:00, 2 дня выходных.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Грумер, г. Львов
В салон Mr Snoopy нужен грумер.
Заработная плата: 20 000 – 35 000 грн.
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]
Или корреспонденту Наталии Лошаковой:
[email protected]