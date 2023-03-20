В течение года 600 тысяч украинцев вернулись к работе

К концу 2022 года количество наемных работников в Украине по данным Реестра застрахованных лиц составило 8,6 миллиона. С марта прошлого года на работу вернулись около 600 тысяч украинцев. Однако, на оккупированных территориях не хватает коммунальщиков, водителей, энергетиков и строителей.

Из-за войны рынок труда в Украине значительно изменился. Наиболее востребованными сейчас фармацевты, семейные врачи и психологи, поскольку значительная часть медицинских специалистов находятся на фронте. На контакт с последними, украинцы из-за влияния войны начали идти значительно охотнее, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Государственная служба занятости организовала переквалификацию по рабочим профессиям и разработала 17 новых образовательных программ в ИТ-сфере, ведь именно это направление наиболее популярно среди желающих переквалифицироваться.

В целях оживления рынка труда действуют правительственные программы по стимулированию предпринимательства и занятости. В частности, грантовые программы есть работа, по которым государство оказывает финансовую поддержку в виде гранта. У предпринимателей есть возможность получить от 50 до 250 тысяч гривен на создание или развитие собственного бизнеса.

49% украинских организаций могут предусматривать навыки работников, которые им понадобятся в течение следующих двух лет