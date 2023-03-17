Рынок труда в Украине: подборка открытых вакансий

Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке Delo.ua, созданной совместно с Work.ua, GRC.UA и OLX Работа.

Журналисты и выпускные редакторы

Редакция Delo.ua ищет в своей команде журналистов и выпускных редакторов.

Зарплата: по результатам собеседования.

График работы: фултайм 5 дней в неделю.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3KdaWYY

Аналитик товарных запасов, г. Киев

Представительство немецкой компании DIMAX Group GmbH, импортер и представитель в Украине ТМ "KONNER & SOHNEN" (Германия) - генераторы, садовая и силовая техника, и ТМ "Auto Welle" (Германия) - автоаксессуары, приглашает на работу специалиста в финансовый отдел на позицию товарного аналитика

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911351

Оценщик, г. Киев

На должность оценщика в консалтинговую компанию приглашаются специалисты разного уровня подготовки.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911766

Front-end React developer (Junior, Middle), г. Киев (удаленная работа)

Сервис по предоставлению прокси-серверов в аренду ищет к себе в команду front-end разработчика для разработки и поддержки текущих и новых проектов.

Зарплата: от 35 000 до 75 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911908

Java-разработчик (Junior, Middle), г. Киев

Сервис по предоставлению прокси-серверов в аренду ищет к себе в команду Java-разработчика для разработки и поддержки внутренних сервисов.

Зарплата: от 30 000 до 90 000 грн.

График работы: 5-ти дневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911909

Трейдер-стажер, г. Киев

Проминвест Атлант объявляет о вакансии трейдер/специалист по управлению капиталом.

Заработная плата: от 40 000 до 55 000 грн. + % по результатам инвестиционной деятельности.

График работы: 5-дневная неделя. Возможность удаленной работы и оптимизации графика.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911962

Ассистент руководителя отдела ВЭД, г. Киев

ООО "СИМЕДИКА УА" приглашает на работу ассистента руководителя отдела ВЭД.

Зарплата: от 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912395

Финансовый аналитик/аналитика отдела финансовых решений СЗР, г. Киев

Компания Syngenta, работающая на международном рынке агрохимии, открывает конкурс на вакансию финансовый аналитик/аналитика отдела финансовых решений СЗР.

Зарплата: не указано.

График работы: с 08:00, с 09:00 или с 10:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911354

Infrastructure System Administrator/Системный администратор инфраструктуры, г. Киев

Sim-Networks Ukraine (дочерняя компания немецкой Netversor GmbH) приглашает в свою команду — системного администратора инфраструктуры.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 09:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911303

Presale manager (Project Manager), г. Киев

Компания Sim-Networks Ukraine (дочерняя компания германской Netversor GmbH) приглашает к себе в команду Presale manager (Project Manager).

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 9:00-18:00, удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911253

Project Manager, г. Киев

Компания Sim-Networks Ukraine (дочерняя компания германской Netversor GmbH) приглашает к себе в команду Presale manager (Project Manager).

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 9:00-18:00, удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911945

Директор испытательной лаборатории, г. Киев

ООО Институт агробиологии приглашает на работу директора испытательной лаборатории (семена, фитосанитария).

Зарплата: от 20 000 до 25 000 грн.

График работы: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912785

Главный специалист по малому бизнесу РП, г. Киев

ПриватБанк ищет главного специалиста по малому бизнесу РП.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912740

Менеджер по сопровождению транспортного страхования (корпоративный сегмент), г. Киев

Компания "ТВТ - Страховой Брокер" - украинская компания, которая предоставляет сервис в сфере страхования для предприятий и организаций Украины. В настоящее время компания приглашает на работу менеджера по сопровождению транспортного страхования (корпоративный сегмент).

Заработная плата: не указано.

График работы: 5/2, 9:00 – 18:00, с перерывом на обед.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912734

Специалист тендерного отдела (страхование), г. Киев

Украинская компания "ТВТ — Страховой брокер", работающая на страховом рынке с 2007 года, приглашает в свою команду специалиста тендерного отдела.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2, 9:00 – 18:00, с перерывом на обед.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912726

Менеджер по продажам страхования, г. Киев

Компания "ТВТ - Страховой Брокер" - украинская компания, предоставляющая сервис в сфере страхования для предприятий и организаций Украины. Компания приглашает на работу менеджера по продажам страхования (корпоративный сегмент).

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2, 9:00 – 18:00, с перерывом на обед.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912731

Старший менеджер проектов, г. Киев

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука открывают вакансию старшего менеджера проектов.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1679

Менеджер по работе с корпоративными партнерами, г. Киев

Благотворительная платформа dobro.ua (БУ МБФ "Украинская Биржа Благотворительности") - украинская фандрайзинговая платформа, где каждый желающий может быстро и эффективно привлекать средства на благотворительные и социальные проекты любого направления, ищет менеджера/менеджера по работе с корпоративными партнерами.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912748

PR-менеджер в PinchukArtCentre, г. Киев

PinchukArtCentre ищет в команду PR-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: гибридный формат работы (в офисе и удаленно).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912747

Повар, помощник повара, г. Белая Церковь

Нужен повар, помощник повара – мужчины и женщины для приготовления бургеров и шаурмы.

Заработная плата: 11 000 – 11 600 грн.

График работы: 4/4 с 8:00 до 19:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Бармен, повар, г. Куриловка

В кафе Modus (левый берег) требуется бармен, повар.

Заработная плата: 7 000 – 10 000 грн.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Монтажник-строитель, г. Днепр

Нужны монтажники-строители в выездную бригаду.

Заработная плата: 18 000 – 28 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Воспитатель в частном саду, г. Инженерный, Харьковская область

В частный сад нужен воспитатель.

Заработная плата: 12 000 – 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Курьер, г. Умань

Нужен курьер на скутере компании в доставку суши Sushi Minutka.

Заработная плата: 13 000 – 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Офис-менеджер, г. Днепр, Соборный

ООО "ЦКРБ "ЭТАЛОН" приглашает в команду новых сотрудников. Открыта вакансия офис-менеджера.

Заработная плата: 28 000 – 40 000 грн.

График работы: с 9:00 -18:30, с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье – выходной.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Помощник повара, пиццайоло, г. Киев

Нужен помощник повара, пиццайоло, с опытом работы от одного года.

Заработная плата: 14 000 – 15 000 грн (от 750 в смену, затем % от продаж).

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Водитель, г. Одесса

Компания "Просто переезд" приглашает специалиста на должность водителя – мувера.

Заработная плата: 20 000 – 22 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Сотрудник с опытом педагога, г. Винница

Приглашается на работу специалист с опытом педагога.

Заработная плата: 8 999 – 9 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Аутсорсинговая компания в поиске сотрудников, г. Днепр

Аутсорсинговая компания "Trust Hold" в поиске менеджера.

Заработная плата: 17 000 – 28 000 грн.

График работы: Пн-Пт/08:30 – 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Мастер лазерной эпиляции-косметолог, г. Киев

Приглашается мастер лазерной эпиляции – косметолог в салон красоты на Софиевской Борщаговке.

Заработная плата: 15 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Консультант в магазин ИТ-техники, г. Львов

Компания Brain, работающая на рынке ІТ-продаж, ищет в свою команду работника в розничную сеть магазинов на позицию консультант.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5047037/

Менеджер по развитию, г. Львов

Аврора мультимаркет приглашает на работу менеджера по развитию.

Зарплата: 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5049382/

Бухгалтер, г. Львов

Доставка еды "LА ПЬЕЦ" приглашает в свою команду бухгалтера с опытом работы, начисления з/п и ведения ФОП.

Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00, Пн-Пт.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4898217/

Помощник категорического менеджера, г. Днепр

Долфи-Украина (дистрибуция торговых марок медицинского оборудования, товаров для здоровья) приглашает на работу ассистента категорийного менеджера.

Зарплата: 15 000 – 19 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5066425/

Мастер участка, цеха, г. Днепр

Отис Тарда приглашает на работу мастера участка (цеха). Цех металлообработки.

Зарплата: 22 000 – 24 000 грн.

График работы: Пн-Пт: 8:00−16:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5074858/

Оператор call-центра (информационная поддержка), г. Днепр

Vodafone Украина приглашает на работу оператора call-центра.

Зарплата: 10 200 – 13 400 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4722738/

Юрист, г. Киев

KarKat Fashion приглашает на работу юриста.

Зарплата: 23 000 – 25 000 грн.

График работы: 4/2, 3/2, с 9:30 до 21:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5077748/

Специалист технической поддержки со знаниями программирования, г. Киев

ТММ-Юкрейн приглашает на работу специалиста по технической поддержке со знанием программирования.

Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5036988/

Менеджер по сопровождению международных закупок, г. Киев

Компания ERC ищет менеджера по сопровождению международных закупок.

Зарплата: 17 000 – 19 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3523570/

Мастер по ремонту часов, продавец часовых аксессуаров, г. Одесса

Сервисный центр в магазине часов приглашает на работу мастера.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: с 10 до 19, 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2033701/

Менеджер по развитию, г. Одесса

Petimpex приглашает на работу менеджера по развитию (зоотовары).

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: Пн — Пт, с 9:00 -18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4997762/

Водитель-хранитель группы мобильного реагирования, г. Харьков

Охранная компания "ВЕНБЕСТ" приглашает на работу водителя-хранителя группы мобильного реагирования.

Зарплата: 12 000 – 17 500 грн.

График работы: суточный 1/2, дневной 08:00-20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5051230/

Продавец-консультант бижутерии, г. Харьков

В магазин требуется продавец-консультант для продажи бижутерии европейских и украинских брендов.

Зарплата: 17 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5015905/

Инженер по проектно-сметной работе, помощник, г. Харьков

Аса-Инжиниринг приглашает на работу инженера по проектно-сметной работе.

Зарплата: 12 000 – 20 000 грн.

График работы: с 09:00 - 17:45.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5077644/

Менеджер по продажам, г. Запорожье

Подшипникцентр приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: 17 000 грн.

График работы: Пн-Пт.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5035525/

Старший пекарь, бригадир пекарни, г. Запорожье

Сеть супермаркетов "VARUS" приглашает на работу бригадира производственной бригады (главного пекаря).

Зарплата: 11 250 – 12 375 грн.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5004708/

Бухгалтер по учету кадров и заработной платы, г. Запорожье

Сеть "Ваша оптика" ищет в своей команде бухгалтера по учету кадров и заработной платы.

Зарплата: 10 000 грн.

График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4919136/