Рынок труда: какие вакансии наиболее популярны среди украинцев

Самая маленькая конкуренция среди соискателей на Западе, а вот в Тернопольской области предлагают самую высокую зарплату — в среднем 21 тысячу гривен.

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Об этом говорится в новой аналитике OLX Работа.

Отмечается, что за последние три месяца украинцы более 1 млн раз отзывались на предложения работы на платформе, за этот же период работодатели предложили более 176 тысяч вакансий.

Какую работу ищут украинцы?

За последние три месяца украинцы чаще всего отзывались на вакансии в следующих категориях:

● Логистика/Склад/Доставка;

● Розничная торговля/Продажа/Закупки;

● Производство/Рабочие специальности;

● Гостинично-ресторанный бизнес/Туризм;

● Строительство/Облицовочные работы.

В категории Логистика/Склад/Доставка соискатели больше всего интересовались вакансиями водителя с заработной платой в среднем 24 тыс. грн, грузчика - 12 тыс. грн и курьера, за такую работу работодатели готовы платить 15 тыс. грн в месяц.

В сфере Розничная торговля/Продажа/Закупки наибольшая конкуренция на вакансии продавца с зарплатой в среднем 12 тыс. грн, менеджера по продажам - 19 тыс. грн, и менеджера по работе с клиентами - 21 тыс. грн.

А вот в сфере "Производство/Рабочие специальности" наибольший спрос среди соискателей на вакансию швеи. За такую работу работодатели готовы платить 15,5 тысячи гривен. Также не меньше отзываются на вакансии упаковщика и разнорабочего, на таких позициях можно зарабатывать в среднем 12 тысяч гривен ежемесячно.

"Если сравнить аналогичный период прошлого года (01.12.2021 - 23.02.2022, до начала полномасштабного вторжения), то тогда в среднем соискатели в 1,5 раза меньше отзывались на объявление чем сегодня, но популярными были такие же вакансии как сегодня - водитель, продавец, разнорабочий. Заработная плата в прошлом году почти по всем предложениям работы была меньше в среднем на 1 — 3 тыс. грн в зависимости от вакансии", - подчеркивают аналитики.

Кого ищут работодатели?

Если говорить о предложении, то оно несколько совпадает со спросом, а именно:

Топ-5 вакансий ( декабрь 2022-март 2023 год)

Продавец (средняя заработная плата 11 000 грн)

Водитель - (24 000 грн)

Швея/портной (15 500 грн)

Повар (13 000 грн)

Оператор колл-центра (25 000 грн)

Аналитики отмечают, что за последние три месяца больше всего предложений работы было в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Самые высокие зарплаты работодатели предлагали именно в Тернопольской области – в среднем 21 тыс. грн, в Хмельницкой и Ровенской областях - по 20 тыс. грн.

А вот меньшая конкуренция на рабочее место, что увеличивает возможность найти работу, именно на Западе страны — в Закарпатской и Тернопольской областях.

Отметим, что рынок труда продолжает бить рекорды: количество вакансий увеличивается, конкуренция снижается. Кроме того, по данным аналитиков кадрового портала Work.ua впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата.