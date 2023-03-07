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Вперше від початку війни у лютому зросла середня зарплата: кому платять найбільше
Ринок праці продовжує бити рекорди: кількість вакансій збільшується, зарплата потроху зростає, конкуренція знижується, центр і південь України відновлюються. Але є нюанс — роботодавці побоюються кадрового голоду.
Про це повідомляють аналітики кадрового порталу Work.ua.
Зазначається, що після січневого рекорду, коли на ринку праці було зафіксовано найбільшу кількість вакансій з моменту повномасштабного вторгнення РФ, у лютому кількість пропозицій роботи зросла на 11%.
Аналітики зауважують, що ринок праці відновлюється на півдні та в центрі України. Найбільшу динаміку відновлення у лютому, як порівняти з січнем, показали Кіровоградська — 21%, Дніпропетровська — 15%, Чернівецька — 15%, Миколаївська — 14%, Чернігівська області — 14%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Лідирувати за кількістю розміщених вакансій продовжують Київська — 20 034 пропозицій роботи, Львівська — 6 914, Дніпропетровська — 6 401, Одеська — 4 469, Івано-Франківська області — 2 000.
Також помітна тенденція відновлення B2B бізнесу, медичної галузі й будівництва.
П’ятірка категорій з найбільшим приростом вакансій у лютому порівняно з січнем:
- "Логістика, склад, ЗЕД" — 5 700 (+16%).
- "Медицина, фармацевтика" — 4 805 (+13%).
- "Будівництво, архітектура" — 2 719 (+14%).
- "Охорона, безпека" — 1 100 (+15%).
- "Юриспруденція" — 814 (+23%).
Найбільший приріст вакансій у лютому спостерігався за посадами "Садівник" (+133%), "Дизайнер інтер'єру" (+116%), "Інженер з пожежної безпеки" (+75%), "Помічник адвоката" (+65%), "Зубний технік" (+60%).
Аналітики підкреслюють, що частіше в Україні шукають продавців-консультантів, менеджерів з продажу, бухгалтерів, водіїв і кухарів.
Також усе більше українців знаходять роботу — у лютому шукачів стало менше, конкуренція зменшилась і тримається на рівні грудня 2022 року.
Найбільша конкуренція шукачів на вакансію спостерігається в Київській, Харківській, Вінницькій, Волинській, Запорізькій областях.
Найменша конкуренція у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській, Кіровоградській областях.
Конкурентними лишаються посади, за якими не передбачено обов’язкової присутності в офісі, де можна працювати з будь-якої точки світу, наприклад, верстальник, спеціаліст чату, Front-end програміст, вебдизайнер.
Крім того, на ринку праці відчувається брак електрослюсарів, гірників, ендокринологів, лікарів УЗД, складальників верху взуття й програмістів ЧПК.
"Останній місяць зими відзначився, хоч і незначним, але зростанням заробітних плат. Вперше від повномасштабного вторгнення медіанна зарплата по Україні зросла з 15 000 до 15 500 грн. Помітні зарплатні коливання і на регіональному рівні, наприклад, у Львівській області, де минулого року платили від 14 000 до 15 000 грн, зараз пропонують у середньому 15 500", - повідомляють аналітики.
Найвищу зарплату в лютому пропонували:
- медіабаєрам — 50 000 грн;
- водіям-міжнародникам — 41 500 грн;
- рихтувальникам — 32500 грн;
- рієлторам — 30 000 грн;
- дизелістам — 27 500 грн.
В окремих сферах також було зростання зарплат. Підвищення торкнулося топменеджерів і керівництва вищої ланки, фахівців, які працюють у страхуванні, сфері обслуговування, виробництві, займаються дизайном, та тих, хто працює у сфері телекомунікацій.
П'ятірка категорій з найбільшою зарплатою незмінна. Лідирує категорія "Нерухомість", в якій платять 30 000 грн. Далі "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 30 000 грн; "Транспорт, автобізнес" — 22 500 грн; "Продаж, закупівля" — 20 000 грн та "Сільське господарство, агробізнес" — 19 500 грн.
Найменше оплачувалася робота прибиральників — 8 000 грн, санітарів — 8 500 грн, посудомийників — 9 000 грн, асистентів ветеринарного лікаря та майстрів виробничого навчання — по 10 000 грн.
За даними аналітиків Work.ua, в лютому в пошуках роботи перебувало більше жінок, аніж чоловіків — на ринок праці в останній місяць зими вийшло 35 011 шукачок, тоді як шукачів — 25 817.
У лютому збільшилось кандидатів, які шукали роботу дистанційно, на 16,84% більше ніж у січні.
Прибуло кандидатів у таких сферах:
- "Маркетинг, реклама, PR" (+11%);
- "ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+11%);
- "Сільське господарство, агробізнес" (+7%);
- "Продаж, закупівля" (+3%);
- "Медицина, фармацевтика" (+2%).
Нагадаємо, війна змусила багатьох українців шукати можливості додаткового заробітку, адже протягом 2022 року зарплати українців скоротилися на 25-50%. Найбільше варіантів підробітку у будівельній та транспортній сферах.