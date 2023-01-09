У яких сферах можна знайти підробіток в Україні

Війна змусила багатьох українців шукати можливості додаткового заробітку, адже протягом 2022 року зарплати українців скоротилися на 25-50%. Найбільше варіантів підробітку у будівельній та транспортній сферах. А от найвищу зарплату без досвіду роботи отримують далекобійники.

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Про це свідчать дані сервісу OLX Робота.

Яких вакансій для підробітку на ринку найбільше

На сервісі OLX Робота у листопаді-грудні 2022 року найчастіше роботодавці пропонували підробіток у сфері робітничих спеціальностей та виробництва, мова йде про тимчасову та неповну зайнятість.

Найбільше варіантів заробити додаткові кошти було в будівельній сфері, а саме для різноробочих. За місяць такої роботи можна було отримати 7,5 тис. грн, залежно від типу зайнятості. Також немало пропозицій на часткову зайнятість було у транспортній галузі, зокрема, для водіїв. У середньому за таку роботу пропонували 18,5 тис. грн. Доволі багато пропозицій підробітку і в сфері клінінгу. Так, прибиральниці в середньому могли отримувати 3,5 тис. грн на тимчасовій роботі, а доглядальниці 4,5 тис. грн.

Найбільше роботи на тимчасову та неповну зайнятість пропонують у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівський та Харківській областях.

Топ-5 вакансій для підробітку

Різноробочий

Водій

Прибиральниця

Будівельник

Продавець.

А от відгукувалися пошукачі на OLX Робота найбільше на вакансії різноробочого — понад 20,5 тисяч разів, прибиральниці — більше 7,5 тисяч разів, водія — 5 тисяч разів, вантажника та продавця — по 3 тисячі разів.

Робота для тих, хто не має досвіду

Найчастіше на OLX Робота у період листопад-грудень на роботу без досвіду шукали працівників у таких сферах:

Роздрібна торгівля / Продажі / Закупки — 16 тис. оголошень;

Логістика / Склад / Доставка — 8 тис. оголошень;

Виробництво / Робітничі спеціальності — 5 тис. оголошень;

Готельно-ресторанний бізнес / Туризм — 3 тис. оголошень.

Найбільшу заробітну плату без досвіду пропонували далекобійникам — 38,5 тис. грн, майстрам з ремонту — 31 тис. грн та фасадникам — 30,5 тис. грн. Також не відставали у розмірі платні працівники не робітничих спеціальностей. Так, ріелторам без досвіду готові були платити за місяць роботи — 30 тис. грн, а няня могла отримати 28,5 тис. грн.

У зазначений період попит частково збігався з пропозицією, адже відгукувалися пошукачі без досвіду на сервісі OLX Робота найчастіше на вакансії продавця (105 тис. відгуків), вантажника (67 тис. відгуків), менеджера з продажу (62,5 тис. відгуків), охоронця (61 тис. відгуків) та водія (59 тис. відгуків).

ТОП 10 вакансій для пошукачів без досвіду роботи

Продавець

Водій

Менеджер з продажу

Охоронець

Продавець-консультант

Менеджер по роботі з клієнтами

Торговий представник

Прибиральниця

Таксист

Кухар.

Нагадаємо, у воєнному 2022 році роботодавці найчастіше шукали продавців, водіїв та вантажників. Пошукачі ж найбільше відгукувалися на вакансії категорії “Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки”.