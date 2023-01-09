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- Робота і освіта
- Дата публікації
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У яких сферах можна знайти підробіток в Україні
Війна змусила багатьох українців шукати можливості додаткового заробітку, адже протягом 2022 року зарплати українців скоротилися на 25-50%. Найбільше варіантів підробітку у будівельній та транспортній сферах. А от найвищу зарплату без досвіду роботи отримують далекобійники.
Про це свідчать дані сервісу OLX Робота.
Яких вакансій для підробітку на ринку найбільше
На сервісі OLX Робота у листопаді-грудні 2022 року найчастіше роботодавці пропонували підробіток у сфері робітничих спеціальностей та виробництва, мова йде про тимчасову та неповну зайнятість.
Найбільше варіантів заробити додаткові кошти було в будівельній сфері, а саме для різноробочих. За місяць такої роботи можна було отримати 7,5 тис. грн, залежно від типу зайнятості. Також немало пропозицій на часткову зайнятість було у транспортній галузі, зокрема, для водіїв. У середньому за таку роботу пропонували 18,5 тис. грн. Доволі багато пропозицій підробітку і в сфері клінінгу. Так, прибиральниці в середньому могли отримувати 3,5 тис. грн на тимчасовій роботі, а доглядальниці 4,5 тис. грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найбільше роботи на тимчасову та неповну зайнятість пропонують у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівський та Харківській областях.
Топ-5 вакансій для підробітку
- Різноробочий
- Водій
- Прибиральниця
- Будівельник
- Продавець.
А от відгукувалися пошукачі на OLX Робота найбільше на вакансії різноробочого — понад 20,5 тисяч разів, прибиральниці — більше 7,5 тисяч разів, водія — 5 тисяч разів, вантажника та продавця — по 3 тисячі разів.
Робота для тих, хто не має досвіду
Найчастіше на OLX Робота у період листопад-грудень на роботу без досвіду шукали працівників у таких сферах:
- Роздрібна торгівля / Продажі / Закупки — 16 тис. оголошень;
- Логістика / Склад / Доставка — 8 тис. оголошень;
- Виробництво / Робітничі спеціальності — 5 тис. оголошень;
- Готельно-ресторанний бізнес / Туризм — 3 тис. оголошень.
Найбільшу заробітну плату без досвіду пропонували далекобійникам — 38,5 тис. грн, майстрам з ремонту — 31 тис. грн та фасадникам — 30,5 тис. грн. Також не відставали у розмірі платні працівники не робітничих спеціальностей. Так, ріелторам без досвіду готові були платити за місяць роботи — 30 тис. грн, а няня могла отримати 28,5 тис. грн.
У зазначений період попит частково збігався з пропозицією, адже відгукувалися пошукачі без досвіду на сервісі OLX Робота найчастіше на вакансії продавця (105 тис. відгуків), вантажника (67 тис. відгуків), менеджера з продажу (62,5 тис. відгуків), охоронця (61 тис. відгуків) та водія (59 тис. відгуків).
ТОП 10 вакансій для пошукачів без досвіду роботи
- Продавець
- Водій
- Менеджер з продажу
- Охоронець
- Продавець-консультант
- Менеджер по роботі з клієнтами
- Торговий представник
- Прибиральниця
- Таксист
- Кухар.
Нагадаємо, у воєнному 2022 році роботодавці найчастіше шукали продавців, водіїв та вантажників. Пошукачі ж найбільше відгукувалися на вакансії категорії “Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки”.