Ринок праці у 2022 році: кого шукали та скільки платили

У воєнному 2022 році роботодавці найчастіше шукали продавців, водіїв та вантажників. Пошукачі ж найбільше відгукувалися на вакансії категорії “Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки”.

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Такі дані наводить аналітична служба OLX Робота, дослідивши тенденції на ринку робітничих професій у цьому році.

У 2022 році роботодавці найчастіше шукали продавців та водіїв

Цього року роботодавці найактивніше шукали працівників у сфері Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки на OLX Робота — понад 107 тисяч оголошень за рік. У цій категорії у топі знаходилася позиція “продавець” — понад 43 тисячі вакансій. В середньому таким спеціалістам пропонували зарплату в 10,5 тисяч гривень. На другому місці за кількістю оголошень виявилась категорія “Логістика / Склад / Доставка” – більше 84 тисячі пропозицій за рік. Тут серед найбільш затребуваних спеціалістів були водії з середньою зарплатою у 20 тисяч гривень, вантажники – 11,3 тисячі гривень та таксисти — 22 тисячі. Третє місце посіла сфера “Будівництво / Облицювальні роботи” — 50 тисяч оголошень. Роботодавці найчастіше потребували на роботу різноробочих та будівельників. За таку роботу в середньому готові були платити 10 та 18,5 тисяч гривень відповідно.

Яку роботу шукали українці у воєнний рік?

В категорії OLX Робота користувачі найбільше цікавилися вакансіями у сферах “Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки” та “Логістика / Склад / Доставка”. Зокрема, найбільше відгукувались на наступні пропозиції роботи (середня кількість відгуків на одне оголошення):

пакувальник — 176 відгуків;

комплектувальник — 114 відгуків;

промоутер — 112 відгуків;

підсобник — 107 відгуків;

вантажник — 95 відгуків;

посудомийник — 88 відгуків;

охоронець — 86 відгуків;

оператор чату — 85 відгуків;

сторож — 84 відгуки;

офіціант — 81 відгук.

Яким спеціалістам платили найбільше?

Після початку війни, у квітні, у більшості спеціалістів з десятки найактуальніших вакансій на OLX Робота зарплати знизились. Найвідчутніше — у будівельників та різноробочих. А от менеджерам з продажу та операторам кол-центрів зарплату навпаки пропонували вищу, ніж на початку року.

Проте вже в жовтні майже в усіх сферах спостерігалось зростання виплат. Ба більше, рівень зарплат у водіїв виріс на 7 тисяч порівняно з довоєнним часом, а у менеджерів з продажу на 3 тисячі. Різноробочим, продавцям, охоронцям та прибиральникам пропонують таку зарплату, як і на початку року.

Цього року найвищу середню зарплату роботодавці пропонували далекобійникам – 35,5 тисяч гривень. Однак більшість високооплачуваних робітничих спеціальностей у 2022 була зосереджена у категорії “Будівництво / Облицювальні роботи”. Роботодавці пропонували рихтовщикам — 27 тисяч гривень, майстрам з ремонту — 27 тисяч, а фасадникам — 25 тисяч. Також не поступалися зарплатою рієлтори — 27 тисяч гривень. Трохи менше — 25 тисяч — отримували автомаляри та оператори кол-центру.

Середня заробітна плата по Україні у робітничих сферах у 2022:

СТО / автомийки: 20 000 грн; Кол-центри / Телекомунікації: 18 500 грн; Логістика / Склад / Доставка: 17 500 грн; Будівництво / облицювальні роботи: 17 000 грн; Виробництво / робітничі спеціальності: 15 000 грн; Роздрібна торгівля / продажі / закупки: 14 500 грн; Початок кар'єри / Студенти: 12 000 грн; Готельно-ресторанний бізнес / Туризм: 11 000 грн; Клінінг / Домашній персонал: 11 000 грн; Охорона / безпека: 10 000 грн.

Зазначимо, в Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.