Роботодавці приваблюють генераторами й старлінком: як змінився ринок праці

Попри блекаути, бізнес працює і надає робочі місця українцям. Найдинамічніше відновлюються прифронтові регіони, а звільнений Херсон зріс за кількістю вакансій майже втричі. У вакансіях роботодавці почали приваблювати шукачів генераторами й старлінком замість кави й печива.

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Про це повідомляє кадровий портал Work.ua.

Турбота про безпеку і комфорт співробітників — тренд роботодавців

З кожним місяцем ринок праці України стає міцнішим й швидше адаптується. Якщо 10 жовтня в день ракетного обстрілу роботодавці зменшили публікацію вакансій на 70%, то 15 і 23 листопада — лише на 30% і практично відновлювали публікації вже на наступний день.

Наявність світла і зв'язку стала однією із конкурентних переваг роботодавців. Ось як це презентують у вакансіях:

- Працюємо без світла (маємо генератор).

- Важливо: В офісі працює генератор та є постійний інтернет :)

- Старлінк, генератор, власне дров’яне опалення — це все ми придбали, щоб в офісі було комфортно працювати навіть у тотальний блекаут.

- У цей нелегкий час наші співробітники не залежно від міста чи проєкту роботи всі мають робочі місця, присутність генератора і комфорту.

- Офіс облаштований безпечним укриттям, генераторами, зв’язком, тому навіть у цих складних умовах ми продовжуємо працювати та створювати нові робочі місця.

Прифронтові області демонструють найбільшу динаміку відновлення

У листопаді роботодавці опублікували на Work.ua 54 696 вакансій. Це всього на 4% менше ніж у жовтні, що пов'язано з сезонним зниженням ділової активності. Минулого року кількість вакансій була на 8% меншою у період листопад-жовтень.

Після звільнення Херсону кількість пропозицій роботи в області зросла майже втричі — до 99 вакансій. У Донецькій області — на 11%, Миколаївській — на 9%, Харківській — на 7%.

П'ятірка областей лідерів за кількістю вакансій не змінилась. У всіх регіонах кількість вакансій зменшилась, окрім Івано-Франківської області, де є зростання на 2% у зв'язку з підготовкою до зимового туристичного сезону.

Попри тенденції, у категорії "Роздрібна торгівля" кількість вакансій незначно зросла. А найбільший приріст вакансій показують категорії "Охорона, безпека" +13,5%, "Бухгалтерія, аудит" +6%, "Телекомунікації та зв'язок" +5%.

Відповідно, вакансії, що показали найбільший приріст у листопаді — бухгалтер +8%, продавець-консультант +2%.

Все більше українців з роботою

Конкуренція шукачів продовжує знижуватись — мінус 7%, як порівняти з жовтнем, що свідчить про те, що на ринку все менше українців без роботи.

Трохи складніше знайти роботу в Харківській, Київській та Одеській областях. Найменше претендентів на роботу на заході країни та у звільнених і прифронтових регіонах — у Херсонській, Закарпатській, Донецькій, Чернівецькій та Миколаївській областях.

П'ятірка найбажаніших посад українців незмінна: чотири з них — це можливість працювати віддалено, одна — створювати красу:

- верстальник — 10 відгуків на вакансію на день;

- ретушер — 6 відгуків;

- спеціаліст чата — 6 відгуків;

- адміністратор салону краси — 6 відгуків;

- вебдизайнер — 5 відгуків.

Практично відсутня конкуренція за посадами: гірник, кардіолог, офтальмохірург, лікар УЗД і спеціаліст холодильного обладнання.

Кількість нових та оновлених резюме від шукачів у листопаді зменшилася на 9%, як порівняти з жовтнем. Найбільше нових кандидатів у Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях, а також охочих працювати дистанційно. У розрізі посад найбільше з'явилося продавців-консультантів та менеджерів з продажу, водіїв, адміністраторів та барменів.

Найвища середня зарплата — дистанційно і в Київській області

Середня зарплата зросла в Харківській області +3% до жовтня і сягнула середнього рівня по країні — 15 000 грн. В інших областях зарплати без змін. Найбільше платять за посадами дистанційно — 22 500 грн та в Київській області — 17 500 грн.

Найвисокооплачуваніші не ІТ-посади за середньою зарплатою:

- медіабаєр — 70 000 грн;

- водій-міжнародник — 41 250 грн;

- візовий менеджер — 37 250 грн;

- менеджер операційної діяльності, рихтувальних, рієлтор — 30 000 грн;

- асистент вебдизайнера, парильник — 27 500 грн.

Найменша середня зарплата у прибиральників і санітарів — 8 000 грн.

Нагадаємо, в Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.