Работодатели привлекают генераторами и Старлинком: как изменился рынок труда

Несмотря на блэкауты, бизнес работает и предоставляет рабочие места украинцам. Наиболее динамично восстанавливаются прифронтовые регионы, а освобожденный Херсон вырос по количеству вакансий почти в три раза. В вакансиях работодатели начали привлекать соискателей генераторами и старлинком вместо кофе и печенья.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает кадровый портал Work.ua.

Забота о безопасности и комфорте сотрудников – тренд работодателей

С каждым месяцем рынок труда Украины становится крепче и быстрее адаптируется. Если 10 октября в день ракетных обстрелов работодатели уменьшили публикацию вакансий на 70%, то 15 и 23 ноября — всего на 30% и практически возобновляли публикации уже на следующий день.

Наличие света и связи стало одним из конкурентных преимуществ работодателей. Вот как это презентуют в вакансиях:

- работаем без света (имеем генератор).

- Важно: В офисе работает генератор и есть постоянный интернет :)

- Старлинк, генератор, собственное дровяное отопление – это все мы приобрели, чтобы в офисе было комфортно работать даже в тотальный блекаут.

– В это нелегкое время наши сотрудники не зависимо от города или проекта работы все имеют рабочие места, присутствие генератора и комфорта.

- Офис оборудован безопасным укрытием, генераторами, связью, поэтому даже в этих сложных условиях мы продолжаем работать и создавать новые рабочие места.

Прифронтовые области демонстрируют наибольшую динамику обновления

В ноябре работодатели опубликовали на Work.ua 54696 вакансий. Это всего на 4% меньше, чем в октябре, что связано с сезонным снижением деловой активности. В прошлом году количество вакансий было на 8% меньше в период ноябрь-октябрь.

После освобождения Херсона количество предложений работы в области возросло почти втрое - до 99 вакансий. В Донецкой области – на 11%, Николаевской – на 9%, Харьковской – на 7%.

Пятерка областей лидеров по количеству вакансий не изменилась. Во всех регионах количество вакансий уменьшилось, кроме Ивано-Франковской области, где есть рост на 2% в связи с подготовкой к зимнему туристическому сезону.

Несмотря на тенденции, в категории "Розничная торговля" количество вакансий незначительно выросло. Наибольший прирост вакансий показывают категории "Охрана, безопасность" +13,5%, "Бухгалтерия, аудит" +6%, "Телекоммуникации и связь" +5%.

Соответственно, вакансии, показавшие наибольший прирост в ноябре, — бухгалтер +8%, продавец-консультант +2%.

Все больше украинцев с работой

Конкуренция соискателей продолжает снижаться – минус 7%, если сравнить с октябрем, что свидетельствует о том, что на рынке все меньше украинцев без работы.

Несколько сложнее найти работу в Харьковской, Киевской и Одесской областях. Меньше претендентов на работу на западе страны и в освобожденных и прифронтовых регионах — в Херсонской, Закарпатской, Донецкой, Черновицкой и Николаевской областях.

Пятерка самых желанных должностей украинцев неизменна: четыре из них - это возможность работать удаленно, одна - создавать красоту.

- верстальщик - 10 отзывов на вакансию в день;

- ретушер – 6 отзывов;

- специалист чата - 6 отзывов;

- администратор салона красоты - 6 отзывов;

- вебдизайнер - 5 отзывов.

Практически отсутствует конкуренция по должностям: горняк, кардиолог, офтальмохирург, врач УЗИ и специалист холодильного оборудования.

Количество новых и обновленных резюме от соискателей в ноябре уменьшилось на 9% по сравнению с октябрем. Больше новых кандидатов в Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях, а также желающих работать дистанционно. В разрезе должностей больше всего появилось продавцов-консультантов и менеджеров по продажам, водителей, администраторов и барменов.

Самая высокая средняя зарплата – дистанционно и в Киевской области

Средняя зарплата выросла в Харьковской области +3% к октябрю и достигла среднего уровня по стране – 15 000 грн. В других областях зарплаты без изменений. Больше платят по должностям дистанционно — 22 500 грн и в Киевской области — 17 500 грн.

Самые высокооплачиваемые не ИТ-должности по средней зарплате:

- медиабаер – 70 000 грн;

- водитель-международник - 41 250 грн;

- визовый менеджер - 37 250 грн;

- менеджер операционной деятельности, рихтовочных, риелтор – 30 000 грн;

- ассистент веб-дизайнера, парильник — 27 500 грн.

Самая маленькая средняя зарплата у уборщиков и санитаров – 8 000 грн.

Напомним, в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

Напомним, ранее сообщалось, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев. данный момент продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.