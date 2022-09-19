В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що створення порталу було ініційоване Міністерством економіки та Державною службою зайнятості навесні 2022 року. Наприкінці травня було підписано договір про співпрацю та інформаційну взаємодію між Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та 5 найбільшими сайтами з працевлаштування (work.ua,robota.ua, grc.ua,novarobota.ua, pidbir.com,ua.jooble.org). Результатом співпраці стало створення "Єдиного порталу вакансій": jobportal.dcz.gov.ua

"Працевлаштування – надзвичайно актуальна на сьогодні проблема для багатьох українців. Надто тих, хто змушений був покинути свої домівки через бойові дії в своєму регіоні та переїхати. Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, в тому числі за допомоги грантових програм, потребують робочої сили", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами,новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки.

Новий портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними.

"План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, "Єдиний портал вакансій" буде дуже корисним і в майбутньому", - підкреслила Свириденко.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.