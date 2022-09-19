В Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Создание портала было инициировано Министерством экономики и Государственной службой занятости весной 2022 года.

В конце мая был подписан договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии между Министерством экономики, Государственной службой занятости и 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству ( work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com, ua.jooble.org ). Результатом сотрудничества стало создание "Единого портала вакансий": jobportal.dcz.gov.ua

"Трудоустройство – чрезвычайно актуальная на сегодня проблема для многих украинцев. Особенно тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за боевых действий в своем регионе и переехать. В то же время бизнес, который из-за войны изменил локацию, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе с помощью грантовых программ, нуждаются в рабочей силе", - отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики.

Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, областью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.

"План Восстановления Украины предполагает создание более 1 млн 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Следовательно, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем", – подчеркнула Свириденко.

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны ощутило на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.