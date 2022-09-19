Правительство перечислило 81 млн грн получателям грантов на создание и развитие бизнеса

Победители грантовых программ “єРобота” получили на свои счета средства на начало и развитие бизнеса на общую сумму 81 млн грн.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

“Грантовые программы, запущенные правительством для активизации предпринимательства и стимулирования занятости среди украинцев, пользуются очень большим спросом. Уже более 11,5 тысячи предпринимателей и людей, стремящихся открыть или расширить собственное дело, подали заявки на получение грантов", - отметила Свириденко.

По ее словам, государство предлагает каждому уникальную возможность развиваться, предоставляя финансовую поддержку от микрогрантов до 250 тысяч гривен до грантов на несколько миллионов.

Сейчас очередные 164 победителя получили свои гранты на общую сумму 81 млн грн и уже могут использовать их для реализации своих бизнес-идей.

Среди получателей грантов 157 получили микрогранты на общую сумму 36,6 млн. грн. и 7 перерабатывающих предприятий, которым перечислили средства на общую сумму 44,4 млн. грн.

Наиболее популярной среди правительственных грантовых программ является "Собственное дело", по которому украинцы могут пригласить от 150 тыс. до 250 тыс. грн на начало или развитие своего бизнеса. На данную программу подано более 10 тысяч заявок. На сегодняшний день уже определены 243 победителя.

Всего по итогам пяти волн программы микрогранты от государства получат около 1300 человек.

Ранее Правительство перечислило 52,7 млн грн первым 227 победителям грантовой программы "Свое дело", таким образом на сегодняшний день микрогранты от государства до 250 тыс. грн уже получили 384 украинца.

Отметим, проект “єРобота” включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ИТ-стартапов и старта в ИТ-сфере.

Прием заявок на все направления программы “єРобота” продолжается. Подача заявки осуществляется через портал "Дія".

В правительстве рассчитывает, реализация всех грантовых проекта “єРобота” позволит создать в Украине более 300 тысяч новых рабочих мест.