Уряд перерахував 81 млн грн отримувачам грантів на створення та розвиток бізнесу

Переможці грантових програм “єРобота” отримали на свої рахунки кошти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму 81 млн грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

“Грантові програми, запущені Урядом задля активізації підприємництва та стимулювання зайнятості серед українців, користуються дуже великим попитом. Вже понад 11,5 тисяч підприємців і людей, що прагнуть відкрити чи розширити власну справу, подали заявки на отримання грантів", - зазначила Свириденко.

За її словами, держава пропонує кожному унікальну можливість розвиватись, надаючи фінансову підтримку від мікрогрантів до 250 тисяч грн до грантів на кілька мільйонів.

Зараз чергові 164 переможці отримали свої гранти на загальну суму 81 млн грн і вже можуть використовувати їх для реалізації своїх бізнес-ідей.

Серед отримувачів грантів 157 отримали мікрогранти на загальну суму 36,6 млн грн та 7 переробних підприємств, яким перерахували кошти на загальну суму 44,4 млн грн.

Найбільш популярною серед урядових грантових програм є “Власна справа”, за якою українці можуть запросити від 150 тис. до 250 тис. грн на започаткування чи розвиток свого бізнесу. На цю програму подано понад 10 тисяч заявок. На сьогодні вже визначено 243 переможці.

Загалом за підсумками п'яти хвиль програми мікрогранти від держави отримає майже 1300 людей.

Раніше Уряд перерахував 52,7 млн грн першим 227 переможцям грантової програми “Своя справа”, таким чином на сьогодні мікрогранти від держави до 250 тис. грн вже отримали 384 українці.

Проект “єРобота” включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми ”єРобота” триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.

За рахунками Уряду, реалізація всіх грантових проекту “єРобота” дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч нових робочих місць.