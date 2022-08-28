Уряд схвалив законопроект про швидкі інвестиції

Уряд схвалив законопроект про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю і для початку будівництва при реалізації проектів, спрямованих на відновлення економіки.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що Уряд пропонує Верховній Раді ухвалити законопроект про швидкі інвестиції, який дозволяє створювати переробні підприємства.

Так, під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проекти, що входять до Переліку проектів відновлення економіки, отримують максимально сприятливі умови для інвестування.

Це, зокрема:

скорочення строків набуття прав на земельну ділянку – з 18 до 3 місяців,

право на земельну ділянку набуватиметься без аукціону, без документації з землеустрою, з гарантіями невідчуження ділянки,

встановлення та зміна цільового призначення землі зможе відбуватися без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення та видом функціонального призначення території,

проектування об’єкта будівництва може відбуватися без дотримання містобудівних умов і обмежень за умови відповідності будівельним нормам.

Проектом відновлення буде вважатися проект, який:

має вартість від 500 тисяч євро;

спрямований на будь-яку сферу промисловості (за виключенням діяльності з поводження з відходами та будівництва житла).

Для його включення до Переліку проектів відновлення підприємцю слід подати заявку до Міністерства економіки.

"Пришвидшуємо відбудову України шляхом залучення приватних інвестицій. Створюємо інвесторам максимально комфортні процедурні умови для реалізації інвестиційних проектів. Закон про швидкі інвестиції передбачає такі змін в законодавстві, щоб в Україні можна було максимально швидко і без зайвої бюрократії будувати промислові підприємства з нуля. Таким чином ми плануємо якнайсильніше розвинути переробну промисловість", - зазначила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, в Мінекономіки розраховують, що реалізація всіх грантових програм в рамках проєкту “єРобота” дасть можливість створити понад 300 тисяч нових робочих місць в Україні.