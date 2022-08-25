Після різкого падіння ВВП України може зрости більш ніж на 15% у 2023 році, – Мінекономіки

Економіка України стабілізується протягом 2023 року та зросте на 15,5% за його підсумками. Про такий прогноз розповіла перша віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Reuters.

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Вона зазначає, що будь-який прогноз щодо економіки України може бути скорегованим в залежності від ситуації на війні з РФ.

Поточні прогнози валового внутрішнього продукту в 2023 році коливаються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного скорочення на 30-35% цього року.

"Ми розуміємо, що треба тримати економіку в русі. Дуже важко робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від військового сценарію", — додала Свириденко.

Вона зазначила, що Україна веде переговори про новий макротранш від МВФ, який в тому числі допоможе стабілізувати українську економіку. Хоча Свириденко не назвала суму кредиту, нещодавно старший радник Президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що цього місяця позика МВФ у розмірі 5 мільярдів доларів на 18 місяців може слугувати якорем для більшого пакету на 15-20 мільярдів доларів від інших кредиторів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом НБУ, за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%, наступного року показник складе близько 20%, до однознакового рівня інфляція сповільниться лише в 2024 році. При цьому 2022 року ВВП України неминуче обвалиться на 33-35%, його зростання прогнозується на 5,9% у 2023 році та на 4,9% у 2024 році.

Для підтримки бізнеса та компенсації падіння ВВП український уряд анонсував запуск нової економічної стратегії. Кабмін розраховує на міжнарожні запозичення, гранти та інвестиції, але про пом'якшення податкового гніту мови, на жаль, поки що немає. Навпаки, все йде до того, що навіть ті пільги, які запровадила Верховна Рада на початку війни, скасують.