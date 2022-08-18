Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

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Про це повідомляється на сайті агентства.

Зазначається, що підвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризації зовнішнього боргу.

"Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною", - йдеться у повідомленні.

Аналітики рейтингового агентства відзначають, що реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій, що перевищує мінімально необхідні 66,7%".

Також у Fitch Ratings відзначають невирішені ризики стійкості боргу, що є результатом збройної агресії Росії.

Аналітики очікують, що війна триватиме і у 2023 році, підвищуючи державний борг вище 100% ВВП, збільшуючи й без того величезні витрати на інфраструктуру та економіку, а також посилюючи інфляційний і зовнішній тиск, тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними.

"Ширша реструктуризація комерційного боргу уряду є ймовірною, хоча її терміни невизначені", - зазначають у Fitch.

Нагадаємо, кілька днів тому Україна отримала необхідні згоди від власників єврооблігацій на відстрочення виплат та строків погашення за ними на два роки.