Власники єврооблігацій-2022 відмовили "Нафтогазу" у відстроченні виплат за ними

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не змогла отримати згоди на дворічне відстрочення виплат відсотків та погашення за жодним із трьох випусків своїх єврооблігацій. Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Згідно з ним, необхідний кворум (понад дві третини) було досягнуто лише на зборах власників єврооблігацій на 335 мільйонів доларів із погашенням у липні 2022 року. Проте за відстрочку було подано лише приблизно 22% голосів за необхідного мінімуму 75%.

За двома іншими випусками облігацій – на 600 мільйонів євро з погашенням у 2024 році та на 500 мільйонів доларів з погашенням у 2026 році – кворуму не було.

"Нафтогаз" уточнює, що на збори з євробондів-2024 зареєструвалися власники приблизно 49% облігацій, і приблизно 74% поданих голосів було віддано на користь пропозиції НАК.

Що стосується єврооблігацій 2026 року, виплата відсотків і погашення за якими припадають на листопад, то на збори зареєструвалися власники приблизно 54% цих цінних паперів, а за відстрочку було подано близько 43% голосів.

Через відсутність кворуму щодо єврооблігацій-2024 та євроблігацій-2026 вирішено скликати повторні збори. Вони призначені на 31 серпня відповідно об 11:00 та об 11:15 за Лондонським часом.

"На основі кворуму, представленого на початкових зборах, очікується, що відкладені збори, які будуть проведені щодо облігацій 2024 року та облігацій 2026 року, матимуть кворум", - зазначає НАК.

Компанія при цьому наголошує, що умови запиту згоди на відстрочку виплат були затверджені постановою уряду і в цілому відповідають умовам, запропонованим сувереном та іншими українськими державними емітентами 20 липня, які успішно прийняли власники їхніх євробондів минулого тижня, причому Кабінет міністрів настійно рекомендував інвесторам "Нафтогазу" відстрочку виконання зобов'язань підтримати.

Компанія також зазначає, що уряд своїм рішенням, як і раніше, забороняє їй проводити платежі за єврооблігаціями без попереднього узгодження.

Стосовно відмови власників єврооблігацій-2022 від відстрочки виплат за ними НАК повідомив, що розглядає наступні кроки спільно з Кабміном як своїм єдиним акціонером та з Міністерством фінансів.

"Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо і відповідно до нормативних вимог "Нафтогазу", – йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а Кабмін заборонив робити оплату вчасно, що 26 липня призвело до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів. Після цього НАК зробив власникам облігацій нову пропозицію.

"Нафтогаз" аргументує пропозицію про відстрочку виплат необхідністю за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько 8 мільярдів доларів.

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